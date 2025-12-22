Telefónica y los sindicatos firman el ERE y las salidas se reducen a 4.525

Telefónica y los sindicatos han firmado este lunes los acuerdos para los expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectarán a siete filiales del grupo. En el último momento se ha reducido la afectación a Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. y el volumen mínimo de salidas se ha reducido a 4.525 (14 menos que las esperadas).

El proceso de solicitud de adhesión voluntaria al ERE arrancará el próximo 29 de diciembre para las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, y se extenderá hasta el próximo 26 de enero.

El plazo también se abrirá el 29 de diciembre para las GBU’s, pero terminará después, el 29 de enero, mientras que en Movistar+ el periodo comenzará el 7 de enero y acabará el 6 de febrero.

En cuanto al desglose de la afectación del ERE, en el caso de las filiales del CEV se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren, el cual se conocerá en febrero.

Condiciones económicas

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las GBU’s (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.) se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de las GBU’s se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores.