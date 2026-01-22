Elecciones Aragón 2026: quiénes son los candidatos y todos los partidos que se presentan

Las elecciones autonómicas de Aragón de 2026 se celebrarán el próximo 8 de febrero, tras una convocatoria anticipada decretada por el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, debido al bloqueo de los presupuestos regionales. Esta cita con las urnas, inédita por adelantarse al calendario previsto, llega en un contexto de intensa polarización política y con un panorama electoral más fragmentado que en comicios anteriores.

Quiénes son los candidatos a las elecciones

En la pugna por la presidencia del Gobierno de Aragón compiten figuras políticas de distintos partidos, que encabezan las listas en sus respectivas formaciones. Entre los principales candidatos con posibilidad de liderar el próximo Ejecutivo autonómico destacan:

Jorge Azcón (Partido Popular – PP): Actual presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Azcón busca ampliar la representación de su partido en las Cortes. Con experiencia política local y autonómica, ha sido alcalde de Zaragoza y lidera la lista en una campaña centrada en la estabilidad y la gestión regional.

Pilar Alegría (PSOE): La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es la exministra y secretaria general del partido en Aragón. Alegría representa la apuesta socialista para recuperar el liderazgo en la comunidad tras años de gobierno popular.

Alejandro Nolasco (Vox): Portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y candidato de la formación de derechas, Nolasco repite como cabeza de lista con la intención de consolidar y ampliar la presencia de Vox en el parlamento regional.

Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista – CHA): Diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar representando a CHA, Pueyo encabeza la candidatura de Chunta Aragonesista, partido regionalista con un enfoque progresista y de defensa de los intereses de Aragón.

Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar): La líder de Izquierda Unida Aragón es la candidata de la coalición IU–Movimiento Sumar, uniendo fuerzas de la izquierda para intentar frenar el avance de los bloques conservadores

Qué partidos se presentan a las elecciones de Aragón 2026

Entre las principales candidaturas que se presentan en al menos una de las tres circunscripciones (Huesca, Teruel y Zaragoza) se encuentran: