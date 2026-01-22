El PP exige una auditoría «independiente» sobre el ferrocarril en España y la comparecencia de Sánchez

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido al Gobierno una auditoría «completa» e «independiente» para conocer la situación de la red ferroviaria en España. El PP, que elevará su «nivel de fiscalización» al Ejecutivo, pedirá al resto de grupos parlamentarios forzar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el próximo pleno extraordinario del 27 de enero.

Una petición, la del equipo popular al líder socialista del Gobierno, que la portavoz del PP ha justificado en que sea su Ejecutivo el único responsable de la gestión de las vías férreas que se han cobrado la vida de medio centenar de personas. En el caso de Adamuz (Córdoba), ascienden a 43 los fallecidos; uno -el joven maquinista de 28 años- en el caso del accidente de rodalies de Barcelona.

Junto a la petición de comparecencia de Sánchez, para la que el PP necesita el favor de 176 diputados con cuyos grupos se pondrá en contacto la diputada popular a lo largo de la mañana de este jueves, Muñoz ha advertido que su grupo no cesará en su labor de «fiscalización» al Gobierno. En este sentido, ha anunciado también que pedirán la comparecencia del ministro Óscar Puente, así como del presidente de ADIF, Luis Pedro Marcó.

«Creemos que es un ejercicio de responsabilidad el fiscalizar la situación real en la que se encuentra la red ferroviaria en nuestro país y hacer un control de calidad y encontrar el origen de los problemas que hemos padecido durante los últimos meses», ha asegurado al portavoz del PP.

Con todo, ha destacado que vayan a «demandar» al Gobierno «una auditoría completa e independiente del estado del trazado ferroviario de alta velocidad» del país. Pero también un «plan de choque de solución de incidencias ferroviarias» que ha recordado, se encuentra recogido dentro de la Ley de Movilidad Sostenible que aprobó el propio Ejecutivo.

Dentro de la labor de fiscalización que hará el PP al Gobierno de Sánchez están también el registro de un total de 65 preguntas sobre «cuestiones técnicas» relativas a la situación de las infraestructuras ferroviaria; también pedirán toda la información sobre los expedientes de los contratos de obras en los tramos que se han visto afectados a su paso de los trenes en las últimas horas.

Pide no «frivolizar»

Para Muñoz, se trata de un «ejercicio proporcional -el del principal partido de la oposición- a la gravedad de los hechos que están viendo los servicios que son competencia del Ministerio». «Pedir transparencia, pedir información», ha señalado «no es atacar políticamente, es hacer nuestro trabajo». «No es sólo nuestra responsabilidad, es nuestra obligación», ha asegurado.

Según la portavoz del Grupo Popular, «es obligación de la oposición» conseguir que los españoles obtengan una respuesta ante la grave crisis ferroviario cuando el Gobierno central «no se la da». En este sentido, ha destacado que desde el PP no «van a frivolizar» con la tragedia como sostienen que sí que haría en su caso el titular de la cartera de Transportes.

«Pedir explicaciones no es politizar», ha reiterado la portavoz del PP. «No somos iguales», ha insistido en relación a que su partido no responderá del mismo modo que hiciera el PSOE cuando la tragedia de la DANA que dejó un balance de 237 fallecidos.

«Nosotros no somos socialistas, no acusamos de asesino a nadie sin tener información», ha asegurado. Con todo, ha matizado que si ella fuera como los militantes del partido de Sánchez, «estaría llamando asesina a Óscar Puente y no lo estoy haciendo». «En el PP no actuamos de la misma manera», ha asegurado.