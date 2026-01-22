El Gobierno premió a la empresa del tramo de Adamuz por usar «material reciclado en más de un 50%»

El Gobierno valoró el uso de «material reciclado y reutilizable» entre los criterios para adjudicar el contrato de mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo Guadalmez-Córdoba, donde se produjo el mortal accidente ferroviario del pasado domingo. El siniestro deja, hasta el momento, 43 muertos y decenas de heridos.

Según el expediente, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Adif valoró con mayor puntuación a las empresas que prometían «trabajar con materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%». Este criterio fue valorado en el caso de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Azvi, la constructora sevillana que contrató a Koldo García como asesor para conseguir encargos en Latinoamérica. Esta UTE acabó adjudicándose el contrato, valorado en 61,25 millones, imponiéndose a otras cuatro competidoras.

La UTE logró en este apartado 5,10 puntos –la segunda mayor puntuación–. En el informe de valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas, se destacó: «En la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%. Se aportan los dos certificados».

En el baremo de los criterios a valorar en las distintas propuestas, el «programa de actuaciones medioambientales» –en el que se incluían, por ejemplo, las «medidas para mitigar el ruido, la reducción de generación de residuos o el uso de combustibles fósiles»– recibía la misma puntuación máxima –6 puntos– que la «calidad». Este apartado se refiere, por ejemplo, a «los puntos de inspección y la frecuencia de los ensayos a realizar», además de «los criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales».

La UTE integrada por Azvi y otras tres constructoras logró un 99,3% de perfección en la valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, es decir, la que depende de criterios subjetivos. Esta calificación cuasi impecable resultó determinante para adjudicarse el contrato frente a competidores que habían presentado ofertas económicas similares e incluso más bajas. Posteriormente, impusieron 6 millones adicionales en sobrecostes por supuestos imprevistos que no se podían apreciar en el momento de iniciar las obras.

La UTE recibió calificativos excepcionales, definiéndose su propuesta como «completa y exhaustiva», «perfectamente desarrollada» o «totalmente coherente».

Relación con Koldo

Azvi, una gran constructora sevillana que preside Manuel Contreras, figura en las investigaciones relacionadas con la conocida como trama del PSOE.

La empresa contrató en 2023 a Koldo García y su mujer como asesores por 6.000 euros al mes para conseguir encargos en Latinoamérica, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. Además, el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama señaló que Azvi pagaba comisiones a cambio de contratos públicos del Gobierno.

Según la investigación, la constructora se adjudicó contratos por valor de más de 165 millones.

Estas adjudicaciones presentan un patrón común que centra las sospechas de la UCO: Azvi ganaba los contratos con valoraciones subjetivas hinchadas a pesar de presentar ofertas económicas mejorables. En algunos casos, la empresa había presentado la 16ª mejor oferta económica, pero lograba imponerse por la puntuación técnica.

El proyecto adjudicado para el tramo de Adamuz contemplaba el «acondicionamiento de la plataforma y del sistema de drenaje», así como «el acondicionamiento y mejora de estructuras y túneles» y el «acondicionamiento y mejora de explanaciones (desmontes y terraplenes)».