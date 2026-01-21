La empresa de la ‘trama PSOE’ que se adjudicó las obras de Adamuz impuso un sobrecoste de 6 millones

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Guadalmez-Córdoba, en la que participa Azvi con un 25%, impuso una modificación contractual que ha elevado en 6,2 millones de euros el coste de las obras de mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo de Adamuz donde se ha registrado el accidente de este domingo.

Tal como adelanta OKDIARIO, el contrato, adjudicado originalmente por 52,4 millones de euros, ha alcanzado los 58,7 millones tras la modificación aprobada el 3 de marzo de 2025.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Adif-Alta Velocidad tuvo que aprobar un incremento del 12% sobre el importe inicial. La modificación también ha supuesto una ampliación del plazo de ejecución de 12 meses adicionales, pasando de 27 a 39 meses el tiempo total de las obras. Por tanto se permitía que las obras duraran hasta agosto de 2025, si bien finalmente se acabaron en mayo según el ministro Óscar Puente.

La modificación contractual ha sido publicada también en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde Adif justifica el sobrecoste por «circunstancias que un comprador diligente no podía predecir». Entre las razones esgrimidas figura «la inaccesibilidad a muchos de los caminos de acceso a la traza» por discurrir «a través de fincas privadas cuyos propietarios han permitido históricamente el paso puntual para actuaciones de mantenimiento, pero que no aceptan el paso de maquinaria pesada». Adif también argumenta problemas con «el suministro del balasto» debido a «la rescisión de los contratos por parte de los suministradores» y la necesidad de modificar el andamiaje previsto por ser «imposible de ejecutar por los cortes limitados concedidos por Circulación de ADIF Alta Velocidad».

Obras tras el accidente

Las obras objeto de modificación corresponden al «proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Tramo C: Guadalmez-Córdoba». Éste es precisamente el tramo donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo 18 de enero de 2026, que provocó una colisión con un convoy Alvia y dejó un luctuoso balance de al menos 42 muertos y decenas de heridos, algunos muy graves.

El contrato inicial fue formalizado el 10 de mayo de 2022 con un plazo de ejecución de 457 días. Sin embargo, la UTE adjudicataria ha necesitado modificar sustancialmente tanto el presupuesto como los plazos de un proyecto que debía haber concluido hace tiempo.

La adjudicación original contemplaba un presupuesto base de licitación de 61 millones de euros para actuaciones en más de 80 kilómetros entre los puntos kilométricos 263 y 343. El accidente se produjo exactamente en el kilómetro 318, dentro del tramo que debía ser objeto de construcción de mejora integral.

Azvi, la gran constructora sevillana presidida por Manuel Contreras Caro, ha estado en el centro de múltiples investigaciones relacionadas con la denominada trama PSOE. La empresa contrató en 2023 a Koldo García y su mujer a través de la consultora Erikapat, como asesores por 6.000 euros al mes para conseguir encargos en Latinoamérica, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. Además, el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama señaló que Azvi pagaba a cambio de contratos públicos del Gobierno.

Adjudicaciones sospechosas

Azvi logró adjudicaciones por valor de más de 165 millones de euros. Según ha revelado la investigación judicial, la constructora recibió 48,7 millones de euros en tres contratos de la Dirección General de Carreteras entre junio y septiembre de 2019.

Estas adjudicaciones presentaban un patrón común que ha levantado sospechas: Azvi ganaba los contratos con valoraciones subjetivas hinchadas a pesar de presentar ofertas económicas mejorables. En algunos casos, la empresa había presentado la 16ª mejor oferta económica, pero lograba imponerse por la puntuación técnica.

Aldama señaló en el Tribunal Supremo que Azvi pagó comisiones a José Luis Ábalos, Koldo García y a él durante meses. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha probado que la compañía de Contreras Caro trabó relaciones comerciales con Aldama después de lograr estos tres contratos en 2019.

El propio Aldama confesó que Ábalos y Koldo García recibían «entre el 1% y el 1,5%» del importe de cada obra amañada en el Ministerio de Transportes. Anticorrupción y el juez dudan de que la consultora Erikapat funcionase realmente, ya que no presenta ninguna actividad.

Azvi rompió su relación contractual con Koldo el 27 de febrero de 2024 en un escrito oficial al abrirse la investigación. De hecho, según consta en el sumario, la relación contractual se hizo sin que los responsables correspondientes en Grupo Azvi supieran nada.

El proyecto adjudicado para el tramo de Adamuz contemplaba el «acondicionamiento de la plataforma y del sistema de drenaje», así como «el acondicionamiento y mejora de estructuras y túneles» y el «acondicionamiento y mejora de explanaciones (desmontes y terraplenes)». Estas actuaciones resultan especialmente relevantes dado que los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía.

La infraestructura ferroviaria española ha mostrado señales inequívocas de deterioro en los últimos años. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Transportes, deberá determinar si el estado de la infraestructura, cuya mejora integral ha requerido un sobrecoste millonario, tuvo alguna incidencia en la tragedia.