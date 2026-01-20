El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acompañado a los Reyes Felipe VI y Letizia y los ha dejado solos en su visita a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Allí, dos trenes de alta velocidad, un Iryo y otro Alvia de Renfe, sufrieron un choque este domingo que se cobró la vida de al menos 41 personas. En su lugar, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado con ellos en la zona cero del accidente.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, Elma Saiz, ha tratado de justificar la ausencia del presidente del Gobierno argumentando que Sánchez ya se desplazó allí «en las primeras horas» posteriores a la tragedia.

La política socialista ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa que este martes «es la vicepresidenta primera del Gobierno [María Jesús Montero], que también estaba ayer allí, quien acompaña a los Reyes en la visita».

Desde La Moncloa apuntan que «el protocolo dice que va un ministro de jornada», que, en este caso, era Montero. Fuentes del Gobierno inciden en que sí que visitaron juntos la zona cero de la DANA porque «era una cuestión diferente», en la que había unas dificultades logísticas y materiales mayores para desplazarse.

«Mismo recorrido que ayer»

Además, esas mismas fuentes aclaran que, de haber acudido hoy, habría hecho «el mismo recorrido que se hizo ayer». Desde el Gobierno defienden que «no es habitual» y que el presidente del Gobierno «no acompaña al jefe del Estado». Además, inciden en que hoy había un Consejo de Ministros.

El líder socialista visitó el mismo lugar que los Reyes pero junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como con el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y María Jesús Montero.

Allí, el también secretario general del PSOE aseguró que «los bulos y la desinformación se extienden y generan mucha zozobra y dolor cuando hablamos de las víctimas y sus familiares». Sánchez pidió a los ciudadanos «que atiendan a la información oficial» y a los servicios de emergencia. Además, el presidente solicitó que sólo acudieran a lo que ellos consideran «medios de comunicación contrastados».

Sánchez, que sí que estuvo este martes en Adamuz, se ha vuelto a desplazar a Madrid para presidir, durante la mañana de este martes, la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa.

Tampoco fue a la Pascua Militar

Este desplante se suma al plantón al Rey que tuvo lugar durante la Pascua Militar. El líder socialista no asistió al acto que presidió Felipe VI y acudió en su lugar a la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que estuvo el presidente ucraniano Volodomir Zelenski y que se celebró en París. Se trató de la primera vez que un jefe del Gobierno no acude a esta cita acompañando a los monarcas.

Desde que está en La Moncloa, Sánchez, como antes sucediera con todos sus antecesores como presidente del Gobierno, había acudido a la ceremonia, presidida por el Rey y en la que suele intervenir también la titular de Defensa, en este caso Margarita Robles.