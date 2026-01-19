Sánchez llega a Adamuz blindado por sus escoltas y espera dentro del coche al resto de autoridades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este lunes a la localidad de Adamuz, en Córdoba, donde se ha producido el grave accidente entre dos trenes Alvia e Iryo, blindado por sus escoltas y junto a otros miembros del Ejecutivo, caso del ministro de Transportes, Óscar Puente, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Todos ellos se han bajado del coche antes que Sánchez, que les ha esperado dentro del vehículo oficial que le transportaba y sólo una vez rodeado de su séquito, ha iniciado su camino.

Tal y como han podido grabar las imágenes de OKDIARIO, el vehículo en el que ha viajado Pedro Sánchez a la localidad de Adamuz, a media hora en coche de Córdoba, se ha parado en un punto al que han ido acudiendo los ministros que también se han desplazado al municipio andaluz. El presidente del Gobierno sólo se ha bajado del coche cuando ha atisbado la presencia de Montero, Puente y Marlaska, a pesar de que ya estaba en el punto de encuentro antes de que los ministros acudieran a su encuentro.

Sánchez ha iniciado el camino hacia su comparecencia hablando con Óscar Puente, principal responsable de Transportes y principal diana de las críticas, junto al presidente del Gobierno, debido al estado de la red de transportes en España y las advertencias tanto de usuarios como de instituciones del propio Ejecutivo central sobre las incidencias en las vías. Puente, de hecho, ha eludido responder a este periódico sobre si se plantea la dimisión después de la tragedia sucedida en Córdoba, ante la que por el momento se han confirmado 39 muertos y más de un centenar de heridos de distinta índole.

En una comparecencia sin preguntas, el presidente del Gobierno ha arremetido contra los «bulos» y la «desinformación», algo ya habitual en cada crisis que tiene que afrontar –apagón, incendios…– y ha asegurado que esto genera «mucha zozobra y dolor cuando hablamos de las víctimas y sus familiares». Así se ha expresado Sánchez desde la caseta municipal de Adamuz, donde ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, así como de los mencionados ministros Puente, Marlaska y Montero.

Sánchez y los bulos

Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos «que atiendan a la información oficial» y a los servicios de emergencia. Además, ha pedido que sólo acudan a lo que ellos consideran «medios de comunicación contrastados». A su vez, el líder socialista, que ha decretado tres días de luto oficial, ha querido «agradecer a los medios por su trabajo», pero sólo a los «oficiales», y ha incidido en la importancia de que los españoles sigan a estos medios que están «dando a conocer hasta el último detalle de esta tragedia».