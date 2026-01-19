Puente evita responder a OKDIARIO si va a dimitir tras la tragedia de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha eludido responder a la pregunta de OKDIARIO sobre si se plantea dimitir tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), que, hasta el momento, deja 39 fallecidos y decenas de heridos.

Puente ha acompañado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al lugar del siniestro. Allí también se encuentran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En una comparecencia sin preguntas, Sánchez ha asegurado que van a «dar con la verdad» sobre las causas del accidente, al tiempo que ha arremetido contra los «bulos» que se pueden extender después de la tragedia, por lo que ha pedido a los ciudadanos que se informen por medios contrastados y por canales oficiales. «Vamos a dar con la verdad», ha manifestado, sin responder a preguntas de la prensa.

El ministro de Transportes ya compareció este domingo, unas horas después del accidente, que calificó de «muy extraño». Igualmente, Puente se apresuró a autoexculparse: «La vía está completamente renovada», insistió, explicando que «se han invertido 700 millones» en ese trazado del AVE.

El accidente tuvo lugar tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por esta vía circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.