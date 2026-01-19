Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), última hora en directo | Cifra de muertos, heridos, causas y noticias en vivo

Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo, después de que un convoy de la compañía Iryo, que cubría el trayecto Málaga – Madrid, descarrilara. Éste invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia que se dirigía a Huelva, contra el que chocó.

Cientos de personas han resultado heridas, muchas de ellas graves, a consecuencia del descarrilamiento y del impacto de los trenes. Los servicios de emergencias han trabajado durante toda la noche del domingo para rescatar a quienes seguían atrapados en los vagones implicados en el accidente.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de «tremendamente extraña». El descarrilamiento se produjo en un tramo recto del trayecto. El tren de Iryo no tenía más de cinco años y pasó la última revisión hace sólo cuatro días.

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Adamuz y todas las noticias de los heridos, los atrapados y los fallecidos.