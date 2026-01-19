Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), última hora en directo | Cifra de muertos, heridos, causas y noticias en vivo
Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo, después de que un convoy de la compañía Iryo, que cubría el trayecto Málaga – Madrid, descarrilara. Éste invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia que se dirigía a Huelva, contra el que chocó.
Cientos de personas han resultado heridas, muchas de ellas graves, a consecuencia del descarrilamiento y del impacto de los trenes. Los servicios de emergencias han trabajado durante toda la noche del domingo para rescatar a quienes seguían atrapados en los vagones implicados en el accidente.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de «tremendamente extraña». El descarrilamiento se produjo en un tramo recto del trayecto. El tren de Iryo no tenía más de cinco años y pasó la última revisión hace sólo cuatro días.
Huelva decreta tres días de luto
El Ayuntamiento de Huelva ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario. Las banderas del consistorio ya ondean a media asta y se han suspendido las Fiestas de San Sebastián. La corporación tampoco acudirá a Fitur.
Trenes cancelados por el accidente de Córdoba
Casi 100 trenes con destino al sur de España se han cancelado a consecuencia del accidente de Adamuz. Todas las operadoras han suspendido sus servicios a la zona: Renfe ha cancelado 72 conexiones, Iryo 20 y Ouigo 6. En principio, este martes también continuarán la suspensión de trayectos.
El PP convoca un minuto de silencio en Génova y el Congreso en la Puerta de los Leones
El PP ha convocado a las 12:00 horas un minuto de silencio en su sede de Génova, que estará encabezado por Alberto Núñez Feijóo. También se guardará un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados, en la Puerta de los Leones.
Italia se pone a disposición de España para «cualquier tipo de asistencia»
Matteo Salvini, ministro de Transportes de Italia, ha puesto a disposición de España las instituciones italianas «para cualquier tipo de asistencia». El Estado italiano es el accionista mayoritario de Iryo, operadora del tren que descarriló.
Los Reyes y sus hijas mandan sus ánimos a los afectados
Los Reyes, que se encuentran en Atenas por el funeral de Irene de Grecia, han hablado ante los medios de comunicación para trasladar sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario. «Lo que hay que hacer ahora es acompañar, ayudar y asistir a todas las personas que se han visto afectadas por la tragedia», ha declarado la Reina Letizia. Por su parte, el Rey Felipe ha agradecido a «todos los vecinos» de Adamuz que se hayan implicado para ayudar en todo lo necesario. Los monarcas han estado acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Pedro Sánchez cancela su asistencia al foro económico de Davos
El presidente del Gobierno ha cancelado también su asistencia al foro económico de Davos por el accidente ferroviario de Córdoba, después de cancelar también su encuentro con Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno lleva al menos 4 años registrando «incidencias» en la vía de Adamuz
Adif lleva años notificando incidencias en la infraestructura de Adamuz (Córdoba), donde este domingo se produjo el trágico choque de trenes que, por el momento, ha dejado 39 fallecidos y cientos de heridos, varios de gravedad.
Los Reyes viajarán este martes a Córdoba
Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia viajarán este martes a Córdoba para conocer de cerca la situación e interesarse por las víctimas del accidente y familiares. Además, adelantarán su vuelta de Atenas, donde se encuentran por el entierro de Irene de Grecia.
El presidente de Renfe apunta a un posible fallo del tren o de la infraestructura
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, ha apuntado que las causas del accidente ferroviario podrían ser un fallo en «alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura». Fernández Heredia ha descartado el fallo humano.
Causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
Será una comisión de investigación la encargada de averiguar las causas por las que descarriló el tren de Iryo, que invadió otra vía y chocó así con un Alvia. Por el momento, Óscar Puente se ha referido al siniestro como un accidente «tremendamente extraño». El convoy descarriló cuando circulaba por un tramo recto, a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora.
Número de heridos por el accidente de trenes en Adamuz
El número de heridos por el accidente de trenes supera los 150. Según el último balance de la Junta de Andalucía, 122 pacientes han sido asistidos, de los que 48 permanecen ingresados. Entre los hospitalizados se encuentran cinco menores. Además, de los ingresados, 11 adultos y un menor están en la UCI. Más de 70 han recibido el alta.
Teléfonos de atención para familiares de afectados del accidente de Adamuz
El 061 ha habilitado una línea para dar información a los familiares de afectados por el accidente de fuera de Andalucía. Los familiares residentes en la comunidad andaluza pueden contactar directamente con el 061, mientras que para el resto se facilita el número 953001149.
Iberia programa cuatro vuelos adicionales para dar servicio a los viajeros de tren afectados por los cortes
Iberia ha programado cuatro vuelos adicionales para este lunes a Sevilla y Málaga, para reforzar así la conexión de las ciudades andaluzas con Madrid, dada la suspensión de las conexiones ferroviarias entre ambos puntos a consecuencia del accidente.
Pedro Sánchez viajará a lo largo de la mañana a la zona del siniestro
El presidente del Gobierno ha comunicado que se desplazará a lo largo de la mañana a Adamuz, en Córdoba, a la zona en la que se produjo el accidente de tren este domingo.
Óscar Puente asegura que el número de fallecidos «no es definitivo»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que la cifra de muertos por el accidente ferroviario, probablemente, podría ascender, al indicar que no se trata de un número «definitivo». Óscar Puente lo ha señalado así al llegar a Córdoba.
Trenes afectados hoy tras el accidente
El descarrilamiento de los dos trenes de Alta Velocidad en Adamuz (Córdoba) ha provocado interrupciones de las conexiones ferroviarias que se alargará «al menos» a este lunes, dadas las dimensiones del accidente. Los pasajeros de más de 200 trenes se han visto afectados por estas interrupciones. Las rutas suspendidas son las que prestan servicio entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva, independientemente de la operadora que presta el servicio.
El tren de Iryo pasó la última revisión hace cuatro días
El convoy de la compañía Iryo siniestrado pasó la última revisión el pasado 15 de enero, es decir, hace sólo 4 días. Además, se trataba de un tren fabricado en 2022, según ha comunicado la compañía. Iryo ha trasladado su total disposición para colaborar con la Comisión encargada de la investigación del accidente.
Gran parte de los pasajeros regresaban a casa tras presentarse a una oposición
Salieron desde la estación de Atocha, en Madrid, hacia Huelva, después de realizar la prueba para la oposición a funcionario de prisiones.
Óscar Puente comparecerá desde el lugar de la tragedia
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este lunes desde el lugar en el que se produjo el trágico accidente de los trenes de Alta Velocidad este domingo. Puente dará declaraciones a los medios de comunicación sobre las 9:30 horas.
Líderes europeos expresan sus condolencias por las víctimas en Córdoba
Giorgia Meloni ha trasladado sus condolencias por los fallecidos en el accidente ferroviario, una noticia que la primera ministra de Italia ha recibido «con gran tristeza»: «Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias». También Ursula von der Leyen ha declarado que las víctimas están en sus «pensamientos» tras recibir «las terribles noticias desde Córdoba». La presidenta de la Comisión Europea ha dado su «más sentido pésame a las familias y seres queridos» de los fallecidos, así como «al pueblo español».
La cifra de muertos asciende a 39
El accidente de tren en Adamuz (Córdoba) deja ya al menos 39 muertos a primera hora de este lunes, después de que un convoy descarrilara e invadiera la vía por la que circulaba un segundo tren, al que arrastró.
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
Buenos días, bienvenidos a la retransmisión en directo del accidente de tren producido la noche de éste domingo en Adamuz, (Córdoba).
Los usuarios de Renfe no tienen «soluciones ni alternativas»
Los usuarios con billete para viajar con Renfe se agolpan en las oficinas de atención al cliente ubicadas en la estación de Atocha. Todos ellos tenían previsto desplazarse al sur de la Península, pero no han podido hacerlo debido a la suspensión de los trayectos por el accidente. Denuncian que Renfe mantiene la incertidumbre y no saben cómo podrán llegar a su destino: «No tenemos soluciones ni alternativas».