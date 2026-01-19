Al menos 32 pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (un Iryo Málaga-Madrid y un Alvia Madrid-Huelva) continúan sin ser localizados, según los datos más actualizados, de las víctimas no encontradas. Ello no significa necesariamente que formen parte de las víctimas mortales confirmadas, ya que las labores de rescate y identificación siguen en curso en los vagones más afectados, sobre todos el que calló por el terraplén de 4 metros, reducido a un amasijo de hierros tras la caída.

El balance oficial de víctimas del accidente de trenes de Adamuz, que ocurrió alrededor de las 19:45 horas del domingo, cuando el Iryo descarriló e invadió la vía contraria provocando la colisión con el Alvia, asciende, por el momento, a 39 fallecidos y más de 150 heridos (con 43 personas aún hospitalizadas, 12 de ellas en la UCI).

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido de que la cifra de víctimas mortales de accidente de trenes en Adamuz podría aumentar mientras se accede a los vagones más dañados. La angustia de las familias es enorme. Muchos allegados han recurrido a las redes sociales para difundir fotografías de sus seres queridos desaparecidos, compartir detalles (como la ropa que llevaban o la ubicación del móvil en algunos casos) y pedir cualquier información posible. Incluso se comparten imágenes de mascotas perdidas en el siniestro.

Hay varios casos que circulan por la redes, como el de André, cuyo hijo ha publicado llamadas desesperadas tras contactar sin éxito con hospitales. Hay muchas familias que están compartiendo la geolocalización del móvil de un ser querido que no se mueve desde el momento del accidente. El caso de Ana, superviviente de la tragedia, y su hermana embarazada (en la UCI), junto con su mascota herida que también viaja con ellas, también está en la redes y los medios de comunicación.

Especialmente dramática es la situación de una familia de Punta Umbría (Huelva), cuyo portavoz, Juan Barroso, ha expresado su indignación tras recorrer «todos los hospitales» y varios puntos de información sin obtener respuestas oficiales, según cuenta Canal Sur.

En declaraciones a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, mostró su frustración por no poder confirmar una información extraoficial sobre un niño de 12 años supuestamente ingresado allí. Por suerte, la hermana menor de este niño (una niña de 6 años) salió del tren por su propio pie y ya descansa en un hotel.

Tristemente, se ha confirmado el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de Punta Umbría que estaban entre los desaparecidos, incluida una menor que había sido rescatada ilesa inicialmente.

La desesperación lleva a muchas familias a peregrinar entre hospitales, morgues y puntos de atención (como el Centro Cívico de Córdoba o los habilitados en Huelva y Madrid). Adif y otras instituciones han activado líneas como el 900 101 020 para informar a los familiares, y se están recogiendo muestras de ADN para agilizar identificaciones.