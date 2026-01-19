Hace menos de un mes falló uno de los desvíos en el tramo en el que se ha producido la tragedia del AVE

Hace menos de un mes se registró un fallo en uno de los desvíos del corredor ferroviario en el que se ha producido este domingo el mortífero descarrilamiento y colisión de dos trenes de Alta Velocidad a su paso por Adamuz (Córdoba).

Esa incidencia fue comunicada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), organismo del Ministerio de Transportes del que dependen las líneas férreas, incluidas las de Alta Velocidad.

Fue el 23 de diciembre pasado cuando Adif daba cuenta, a través de su cuenta en redes sociales, de que «los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba». «Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible», concluía ese mensaje.

⚠️Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) December 23, 2025

Tiempo atrás abundaron los avisos por incidencias en este mismo tramo. Fue el caso de 2023. Por entonces estaban pendientes los trabajos de mejora y renovación de ese trazado. Según dijo la pasada noche el ministro de Fomento, Óscar Puente, fue el pasado mes de mayo cuando culminaron las obras, que supuso una inversión de «700 millones» en toda la línea andaluza de Alta Velocidad a la que pertenece el tramo en el que se ha producido la tragedia.

Por tanto, la incidencia notificada el pasado 23 de diciembre se registró siete meses después de la finalización de los trabajos de modernización y renovación de ese trazado.