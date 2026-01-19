El Gobierno lleva al menos cuatro años registrando «incidencias» en la vía de Adamuz

Adif lleva años notificando incidencias en la infraestructura de Adamuz (Córdoba), donde este domingo se produjo el trágico choque de trenes que, por el momento, ha dejado 39 fallecidos y decenas de heridos, varios de gravedad.

En concreto, en esta infraestructura se han venido produciendo fallos desde el año 2022, según los distintos reportes notificados por Adif: desde «averías» hasta «incidencias en la infraestructura» o «en los sistemas de señalización». También se han reportado fallos en la catenaria.

El accidente tuvo lugar tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por el momento se han comunicado 39 fallecidos, además de 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración.