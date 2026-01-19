El Gobierno lleva al menos cuatro años registrando «incidencias» en la vía de Adamuz
Adif lleva años notificando incidencias en la infraestructura ferroviaria de Adamuz (Córdoba)
Adif lleva años notificando incidencias en la infraestructura de Adamuz (Córdoba), donde este domingo se produjo el trágico choque de trenes que, por el momento, ha dejado 39 fallecidos y decenas de heridos, varios de gravedad.
En concreto, en esta infraestructura se han venido produciendo fallos desde el año 2022, según los distintos reportes notificados por Adif: desde «averías» hasta «incidencias en la infraestructura» o «en los sistemas de señalización». También se han reportado fallos en la catenaria.
El accidente tuvo lugar tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.
Por el momento se han comunicado 39 fallecidos, además de 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración.
Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del accidente.
En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.
Puente: «Tremendamente extraño»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que aún no se conocen las causas del accidente, que ha calificado de «tremendamente extraño».
Puente, en una comparecencia de urgencia este domingo, explicó que el siniestro tuvo lugar en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.
«Es verdaderamente extraño. Realmente todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar están tremendamente extrañados del accidente porque como les digo es muy raro», señaló el ministro desde el centro de Adif en Madrid.
Según su versión, la vía fue renovada en mayo tras una inversión de 700 millones de euros, el lugar del siniestro era una recta y el tren Iryo que ha descarrilado era «relativamente nuevo» porque no llega a cuatro años.
