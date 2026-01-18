Al menos cinco personas han muerto y varios pasajeros más han resultado heridos de diversa consideración en un grave accidente ferroviario se ha producido este domingo 18 de enero en la red de Alta Velocidad. Dos trenes han descarrilado en el término de Adamuz (Córdoba), según han confirmado fuentes ferroviarias. El primer siniestro ha afectado al tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga – Puerta de Atocha (Madrid). El convoy ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz, lo que ha provocado que varios coches invadieran la vía contigua. En ese mismo momento circulaba por la vía paralela el tren LD AV 2384, que cubría el recorrido Puerta de Atocha – Huelva. Como consecuencia de la invasión de la vía, este segundo tren también ha descarrilado, agravando el alcance del accidente.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida, y la afección en el tráfico se extenderá también a la línea Madrid-Barcelona, debido a las interconexiones que hay entre ambos trazados.

El accidente se produjo a las 19:50 horas y los servicios de emergencias han indicado que, más de una hora después del descarrilamiento, aún había pasajeros atrapados en los trenes. Testigos presenciales han indicado que se estaba preguntando a gritos si entre los pasajeros había médicos, para que se sumaran urgentemente a la atención de las personas heridas.

Varios de los vagones han volcado completamente. Se han vivido momentos de pánico, dramáticos. Los viajeros han tenido que romper los cristales de varios vagones para poder salir de los trenes descarrilados. «Es una escena terrible», ha indicado uno de los viajeros.

Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche.

Equipos de Adif, Renfe, Iryo y los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del siniestro para atender a los pasajeros, evaluar los daños materiales y garantizar la seguridad de la infraestructura. Asimismo, se está procediendo a la evacuación de los viajeros, en caso de ser necesario, y a la revisión de los convoyes implicados.

Las causas del descarrilamiento están siendo investigadas. Entre las hipótesis que se analizarán figuran un posible fallo en los desvíos, problemas en la infraestructura o incidencias técnicas en alguno de los trenes, aunque por ahora no se ha confirmado ninguna de estas posibilidades.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo.

El accidente ha provocado importantes alteraciones en el tráfico ferroviario, especialmente en las conexiones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, así como en los servicios de larga distancia hacia Huelva. Las compañías ferroviarias trabajan en planes alternativos de transporte para los pasajeros afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan más detalles oficiales sobre el alcance del descarrilamiento, el estado de los viajeros y el tiempo estimado para la restauración del servicio.