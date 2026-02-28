Qué es un año bisiesto: cuántos días tiene, cuándo es el próximo y por qué es cada cuatro años

Un año bisiesto es aquel que tiene 366 días en lugar de 365. La diferencia es que se añade un día extra al mes de febrero, el más corto del año, para ajustar el desfase que existe entre el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol y el calendario. Aunque parece un detalle trivial, este ajuste es crucial para que, con el paso del tiempo, las estaciones del año no se desplacen. Si no existieran los años bisiestos, en unas décadas habría cambios importantes en las fechas en las fechas de inicio y final de la primavera, el verano, el otoño y el invierno.

Un año normal tiene 365 días, mientras un año bisiesto tiene 366 días, ya que febrero, en lugar de los 28 días habituales, pasa a tener 29 por una razón astronómica. El planeta Tierra tarda exactamente 365 días 5 horas 48 minutos 45,10 segundos en dar una vuelta alrededor del Sol. Sin embargo, el calendario gregoriano establece que cada año tiene 365 días, así que es necesario corregir esa acumulación de tiempo cada cuatro años. En este contexto, el calendario gregoriano diferencia entre años seculares y no seculares. Los primeros son los múltiplos de 4, mientras que los segundos son múltiplos de 400.

Todo lo que debes saber sobre el año bisiesto

Los egipcios ya contaban con un calendario que tenía en cuenta el posible desfase con el año solar. Cuando alrededor del año 48 a.C. Julio César viajó a Egipto, quedó impresionado por su precisión y decidió impulsar una reforma en Roma. En aquel momento, el calendario romano era inestable y acumulaba importantes errores de cálculo, lo que generaba confusión en la organización del tiempo.

Por ello, César encargó al astrónomo Sosígenes de Alejandría la elaboración de un nuevo sistema más coherente. Inspirado en el modelo egipcio, se estableció un calendario de 365 días con la incorporación de un día adicional cada cuatro años. La transición no fue sencilla, ya que el desajuste acumulado obligó a introducir un año excepcional de 445 días en el 46 a.C., conocido como «año de la confusión». Más tarde, el calendario juliano estuvo vigente durante siglos hasta que en 1582 el papa Gregorio XIII promulgó la reforma «Inter Gravissimas», eliminando 10 días y estableciendo el calendario gregoriano, que es el actual.

Por qué es cada cuatro años

El sistema actual pertenece al calendario gregoriano, que introduce tres reglas principales:

Si un año es divisible entre 4, es bisiesto.

Pero si es divisible entre 100, no es bisiesto.

Excepto si también es divisible entre 400, en cuyo caso sí es bisiesto.

Desde 1900, los años bisiestos han sido los siguientes (teniendo en cuenta que 1900 no fue bisiesto, porque los años terminados en «00» sólo lo son si son divisibles entre 400): 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y 2024.

Los próximos años bisiestos serán: 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088 y 2092.

Pero, ¿cuándo cumplen años los nacidos el 29 de febrero los años que no son bisiesto? En España, la referencia legal se encuentra en el Código Civil, concretamente en su artículo 30, que establece que la edad se computa por años completos desde la hora del nacimiento y que, si no se conoce la hora, se considera nacido el día completo. En la práctica, esta interpretación implica que la fecha de referencia para el cómputo debe situarse en el 28 de febrero.

Famosos

Alberto V de Baviera, nacido el 29 de febrero de 1528, fue duque de Baviera y una figura clave en la Contrarreforma en el ámbito alemán, participando indirectamente en acuerdos religiosos fundamentales de su tiempo.

Aileen Carol Wuornos, nacida el 29 de febrero de 1956, fue una mujer estadounidense que alcanzó notoriedad internacional por su caso judicial, ampliamente documentado y llevado al cine.

Balthus (Balthasar Kłossowski de Rola), nacido el 29 de febrero de 1908, fue un artista polaco-francés conocido por sus obras figurativas y la fuerte polémica que generaron algunas de sus pinturas.

Ferran Torres, nacido el 29 de febrero de 2000, es un futbolista español que juega como delantero y forma parte de la élite del fútbol internacional.

Gioacchino Rossini, nacido el 29 de febrero de 1792, fue un compositor italiano de referencia en la historia de la ópera, autor de obras que marcaron el repertorio clásico.

Herman Hollerith, nacido el 29 de febrero de 1860, fue un inventor estadounidense considerado pionero en el procesamiento de datos mediante tarjetas perforadas, antecedente directo de grandes avances tecnológicos posteriores.

John Philip Holland, nacido el 29 de febrero de 1840, fue un ingeniero irlandés reconocido como el padre del submarino moderno por sus diseños navales revolucionarios.

Tim Powers, nacido el 29 de febrero de 1952, es un escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía, galardonado por sus novelas que combinan historia y elementos fantásticos.

La probabilidad de nacer el 29 de febrero es de 1 entre 1.461. Por eso, quienes nacen ese día celebran su cumpleaños «real» sólo cada cuatro años, aunque en el resto de año lo suelen hacer el 28 de febrero o el 1 de marzo, según la normativa de cada país.