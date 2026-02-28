Esto es lo que pasa con el cumpleaños de las personas que han nacido el 29 de febrero: la fecha en la que cumplen si no es año bisiesto

Cada cuatro años, se produce un ajuste en el calendario que convierte a febrero, el mes más corto del año, en el protagonista absoluto, ya que suma una fecha muy especial: el 29 de febrero. Aunque pueda parecer una curiosidad trivial, ese día, como en cualquier otra fecha, también nacen personas. Pero, ¿qué ocurre con quienes celebran su cumpleaños el 29 de febrero? Y sobre, todo, ¿qué fecha figura en el Registro Civil?

Lo primero y más importante a tener en cuenta es que los nacidos el 29 de febrero están inscritos en el Registro Civil con esa fecha. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, su cumpleaños es el 29 de febrero, aunque ese día sólo exista en el calendario cada cuatro años. En este contexto, es habitual que surjan bromas en las conversaciones cotidianas, como el dicho que dice que «envejecen» más despacio que el resto de la población. Sin embargo, como cualquier otra persona, cumplen años cada año; lo que cambia es la fecha en la que celebran cuando no es bisiesto y febrero sólo tiene 28 días.

¿Cuándo celebran sus cumpleaños los nacidos el 29 de febrero?

Según la interpretación del Código Civil, cuando no se puede celebrar el cumpleaños en la fecha exacta por no existir en el calendario, se entiende que se cumple años el día inmediatamente anterior. En el caso del 29 de febrero, esto significa que, en los años no bisiestos, legalmente se considera que estas personas cumplen años el 28 de febrero.

Pero ¿por qué existe el año bisiesto? La Tierra no tarda exactamente 365 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, sino aproximadamente 365,256 días. Es decir, cada año sobran unas cinco horas y 48 minutos. Si no se corrigiera esta diferencia, con el paso del tiempo las estaciones acabarían desajustándose respecto al calendario. Por ejemplo, tras 40 años el calendario tendría un retraso cercano a 10 días, y después de 100 años el desfase sería de alrededor de 24 días. Para compensar ese desfase, cada cuatro años se añade un día extra al mes de febrero.

La probabilidad de nacer el 29 de febrero es de aproximadamente una entre 1.461. Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el día en el que nacen más españoles es el 1 de enero, mientras que el mes con más nacimientos es septiembre.

Más allá de las estadísticas, el año bisiesto ha estado rodeado de supersticiones a lo largo de la historia. En el Imperio Romano, estos años eran considerados de mal augurio, y se realizaban rituales para protegerse. Con el paso de los siglos, los años bisiestos con cambios inesperados, inestabilidad o eventos poco favorables, aunque sin base científica que lo respaldara. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, el año bisiesto es una corrección necesaria para ajustar el calendario al movimiento real de la Tierra alrededor del Sol.

Refranes

«Año bisiesto, año siniestro»

«Año bisiesto y año de pares, años de azares»

«Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto»

«Año bisiesto, todo lo malo puesto»

«Año bisiesto, pocas nueces y mucho cesto»

«Año bisiesto, ni buen ganado ni buen huerto»

«Año bisiesto, ni siembres ni pongas injerto»

«Año bisiesto, ni hijo ni huerto»

«Año bisiesto, hambre en el cesto»

«Año bisiesto, difícil y funesto»

Famosos

Alberto V de Baviera nació el 29 de febrero de 1528 y fue duque desde 1550 hasta su muerte en 1579. Conocido como “el Magnánimo”, desempeñó un papel relevante en la Contrarreforma y su entorno político influyó en acuerdos clave como la Paz de Augsburgo. Su tumba se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich.

Balthus, nacido el 29 de febrero de 1908 como Balthasar Kłossowski de Rola, fue un pintor polaco-francés cuya obra provocó intensos debates. Se centró en retratos de jóvenes mujeres y escenas cargadas de simbolismo y ambigüedad, lo que lo convirtió en un artista admirado y polémico a partes iguales.

Gene Golub nació el 29 de febrero de 1932 y destacó en el campo del análisis numérico. Sus investigaciones sobre algoritmos y métodos computacionales tuvieron un enorme impacto en la ciencia y la estadística modernas, siendo reconocido como una figura clave en la matemática aplicada del siglo XX.

Herman Hollerith, nacido el 29 de febrero de 1860, revolucionó el tratamiento de datos al inventar la máquina tabuladora de tarjetas perforadas utilizada en el censo de Estados Unidos de 1890. Fundó la Tabulating Machine Company, antecedente directo de IBM, sentando bases esenciales para el desarrollo de la informática.

Gioachino Rossini vino al mundo el 29 de febrero de 1792 y se convirtió en uno de los grandes compositores de ópera. Obras como Guillermo Tell consolidaron su prestigio internacional, caracterizándose por la exigencia vocal y la brillantez musical.

Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 y pasó a la historia por una serie de crímenes cometidos entre 1989 y 1990. Su caso tuvo gran repercusión mediática y fue llevado al cine años después.