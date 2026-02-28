La UE retira al personal diplomático de Oriente Medio y pone en alerta a sus militares en la zona

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este sábado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión Aspides en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán por Estados Unidos e Israel y que ahora mismo se está expandiendo por toda la región con ataques iraníes contra Israel y varios países árabes.

La Alta Representante ha informado de que ya ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y otros ministros de la región en el comienzo de una iniciativa «estrechamente coordinada con los socios árabes de la UE para explorar vías diplomáticas».

«La protección de los civiles y el derecho Internacional Humanitario son prioritarios», ha manifestado Kallas. «Nuestra red consular está plenamente comprometida con la facilitación de las salidas de los ciudadanos de la UE y el personal no esencial de la UE se está retirando de la región», ha añadido.

En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos «últimos acontecimientos son peligrosos» antes de condenar a un «régimen iraní que ha asesinado a miles de personas» y denunciar sus «programas de misiles balísticos y nucleares» que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial».

A este respecto, Kallas recuerda que «la UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear».

Von der Leyen: evita mencionar EEUU e Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado en un mensaje en su perfil de X, señalando como «muy preocupantes» los «acontecimientos» en Irán, pero sin mencionar explícitamente a Israel y Estados Unidos, ha pedido la «máxima moderación» a las partes, para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto al Derecho Internacional.

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region. We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability. Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

«Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales», ha indicado la líder del Ejecutivo europeo.

El mensaje lanzado por von der Leyen y la actuación de la UE está siendo criticado por su tibieza. Alejo Vidal-Quadras, ha señalado que la UE «permanece pasiva mientras otros hacen el trabajo de defender a Occidente».