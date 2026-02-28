Xavi Hernández entra en la campaña de las elecciones en el Barcelona para ir en contra de Joan Laporta

Xavi Hernández, gran leyenda del Barcelona y entrenador culé hasta hace dos años, se posiciona en las elecciones a la presidencia de la entidad azulgrana. Y lo hace en contra de Joan Laporta. O, lo que es lo mismo, a favor de su principal opositor, Víctor Font. Este movimiento supone un golpe para el hasta ahora presidente, aunque sigue siendo el gran favorito.

Acompañado de su familia, Xavi Hernández ha hecho público su apoyo a Víctor Font para las elecciones del próximo 15 de marzo. El movimiento es muy relevante ya que Xavi es toda una leyenda del club, uno de sus mejores jugadores históricos. El ex entrenador del Barça acudió a la sede de Font para firmar por su candidatura y mostrarle su apoyo público.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya en las elecciones del año 2021, Xavi Hernández apoyó a Víctor Font, que cayó derrotado contra Joan Laporta. La relación entre Xavi y Laporta no es la mejor, pero tampoco lo era en 2021 y unos meses después Joan eligió a Xavi como su entrenador. Pese a ello, Hernández siempre ha sido muy cercano a Font, con el que sí tiene una gran relación.

En una imagen que marca la campaña electoral, Xavi Hernández apoyó a Víctor Font acompañado de su esposa Núria Cunillera y sus padres, Joaquim y Maria Mercè. Como socio del Barça, Xavi tiene derecho a voto y es sabedor de la importancia de este apoyo público.

Desde que Xavi se fuera del Barcelona, tras una etapa muy convulsa en el banquillo, la relación de la leyenda azulgrana con Joan Laporta está deteriorada, igual que ocurre con Messi, mejor jugador de la historia del Barça, con el que Laporta reconoció que ni se habla ni le saluda.

Así, ahora Xavi Hernández apoya en la previa del partido entre el Barcelona y el Villarreal a Víctor Font, que ha sido el principal opositor de Joan Laporta en estos últimos años y que, a priori, es el único que realmente le podría ganar en las elecciones del próximo 15 de marzo, aunque Laporta es el gran favorito para la victoria.

Además de Xavi, también en las últimas horas otra gran figura de la historia del Barcelona como es Carles Rexach ha apoyado públicamente a Víctor Font.