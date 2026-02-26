Font promete cambiar el modelo de Laporta de un Camp Nou para turistas: «Lo queremos lleno de socios»

La lucha por la presidencia del FC Barcelona promete ser una de las más duras de la historia del club. Son muchos los precandidatos que buscan derrocar a Joan Laporta tras su última victoria electoral. El hasta ahora presidente volverá a pugnar por ganar estas elecciones y precandidatos como Víctor Font, ya preparan un rumbo a seguir alternativo a este, con propuestas que llaman muchísimo la atención al electorado: quiere reducir el precio de los abonos hasta un 75% para los socios a partir de un nuevo sistema de fidelización basado en la asistencia regular al Camp Nou.

Durante una comparecencia celebrada en la sede de su candidatura, el líder de Nosaltres presentó lo que definió como «una de las propuestas estrella» de su programa social, con un objetivo claro: quieren «incentivar la presencia de socios y socias en el estadio» y recuperar un modelo de grada estable, frente a la rotación de público que, según denunció, se ha consolidado en los últimos años.

El eje del plan se articula en torno a un sistema por grupos. Tal y como explicó Víctor Font, «al inicio de cada temporada, cada abonado podrá elegir a tres socios de su entorno que no tengan abono, de tal manera que si, al final de temporada, entre los cuatro han asistido al 80% de los partidos, ese abono tendrá un 50% de descuento en la siguiente». Se trata de una fórmula que contempla un incentivo adicional si se mantiene ese nivel de asistencia: «Si ese grupo de socios vuelve a asistir otra vez al 80 % de los partidos en esta segunda temporada, al año siguiente ese abono tendrá ya un descuento del 75%».

Font enmarcó esta medida en una estrategia más amplia de recuperación de hábitos más sanos para el barcelonismo, para el socio: «Queremos un Camp Nou lleno de socios y socias y recuperar la sensación de ir al estadio, con un asiento fijo y no rotando».

A Nosaltres tenim un pla clar per recuperar l'ànima del Camp Nou: 𝗩𝗼𝗹𝗲𝗺 𝘂𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗽 𝗽𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝘀! Què proposem? ✅ 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗺 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁: Si vens (o cedeixes el carnet a un dels teus 3 socis designats) al 80% dels partits, el preu de… — Nosaltres Barça (@NosaltresFCB) February 26, 2026

El precandidato fue especialmente crítico con la política aplicada por la directiva que encabeza Joan Laporta: «En la última década, el club ha incentivado al socio para que este liberara su asiento y así poder volver a comercializarlo para que lo utilizara gente que estaba de paso. Nosotros queremos hacer lo contrario».

En la misma línea, denunció que el regreso al Camp Nou mantiene, a su juicio, el mismo planteamiento que se utilizó durante el traslado provisional a Montjuic: «A los socios nos tratan como turistas. Tenemos que pagar ciento y pico euros por ver un partido contra el Oviedo. Y luego se quejan de que el socio está desmovilizado». Víctor Font resumió su planteamiento con una idea central que se ha convertido en uno de los lemas de su campaña: «Lo queremos lleno de socios».

El precandidato también se comprometió a que, en caso de ganar las elecciones del 15 de marzo, la temporada 2026-2027 mantendrá los precios de los abonos que tenía el Camp Nou antes del traslado a Montjuic por el inicio de las obras del Espai Barça.

Otra de las líneas anunciadas por Font pasa por modificar los estatutos del club para blindar cualquier incremento futuro del precio de los abonos. Según explicó, su intención es que cualquier junta directiva que pretenda subirlos deba contar previamente con la autorización de la Asamblea. Además, avanzó un cambio relevante en el formato de este órgano: dejaría de estar limitado a socios compromisarios para adoptar un modelo híbrido que permita la participación telemática de cualquier socio del club.