Víctor Font presentará su proyecto para el Barça Femenino en una cocina

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barcelona, acaba de presentar su agenda de actividades para intentar derrotar a Joan Laporta en los próximos comicios del 15 de marzo. La cara visible de la plataforma Nosaltres anunció en su página web una serie de eventos siendo especialmente llamativo el relacionado con el Barça Femenino.

El opositor de Laporta presentará su proyecto para las chicas en ‘La Cuina de la Boqueria’ (La Cocina de la Boquería). «El lunes 9 febrero, el equipo de Nosaltres encabezado por Víctor Font, visitarán La Caina de la Boqueria en un acto que quiere ser también un espacio para poner en valor el papel fundamental de la mujer en la construcción del club, tanto desde la vertiente social como deportiva, y reivindicar su contribución histórica y su protagonismo imprescindible en el Barça que debe venir», dice la invitación en la que utiliza la imagen de tres mujeres de diversas edades.

Resulta curioso que Víctor Font y su equipo recurran a una cocina para presentar su proyecto con todas las connotaciones históricas y sociales que ello conlleva. El candidato a la presidencia del Barcelona, al menos en su invitación, asegura que hacerlo de esta forma es una manera de «poner en valor el papel fundamental de la mujer en la construcción del club».

Víctor Font hará gira por Cataluña

Además de ‘La Cuina de la Boqueria’, Víctor Font ha programado hasta 10 actividades para llamar a los socios al voto. Resulta curioso que ocho de los eventos programados por el candidato a suceder a Laporta sean por el resto de la geografía catalana con paradas en lugares como Girona, Figueres, Amposta o Sant Cugat del Vallés. No se ha contemplado ir a conseguir votos en el resto de España.

En su acto de presentación como precandidato Víctor Font utilizó un discurso muy duro con Laporta que parece que será la tónica habitual en esta campaña. «Es elegir entre Laporta y el Barça. Queremos honestidad, que nos digan la verdad y también la ética. Priorizar los intereses del club antes que los personales. El carisma a Laporta se lo regalamos y a veces nos hace gracia, pero muchas otras nos da vergüenza», aseveró.

Quizá el movimiento de hacer la presentación de su proyecto del Barça Femenino en una cocina pueda ser interpretado también como algo vergonzoso. Desde luego, no parece que sea la mejor manera para ganarse a una afición culé que ha sido de las más activas apoyando a las chicas batiendo todo tipo de récords de afluencia al campo. Víctor Font vuelve a tiempos pasados para pensar en el futuro.