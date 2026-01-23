Estos son los opositores de Laporta a las elecciones: todos los candidatos a presidir el Barça

Joan Laporta ya ha decidido cuándo se celebrarán las elecciones en las que pondrá en juego la presidencia del FC Barcelona. El próximo domingo 15 de marzo los socios culés acudirán a las urnas para tomar partido en el futuro del club y elegir quién será la nueva figura que marcará el rumbo de la entidad durante los próximos cuatro años. Laporta volverá a presentarse a las elecciones y cuenta con un buen número de opositores y candidatos para pelearle la presidencia del Barça.

Por el momento, entre los opositores de Joan Laporta a la presidencia del Barça hay cuatro nombres, cuatro candidatos a presidir el club en estas elecciones del 15 de marzo, la fecha con mayor prontitud que ofrecían los Estatutos culés, justo cuando aún están en juego los títulos importantes.

El primero y quizá más notorio, que ya fue segunda fuerza en las anteriores elecciones, vuelve a ser Víctor Font. El nacido en Granollers en 1972 cuenta con la experiencia de sus primeras elecciones hace cuatro años y que contó con el apoyo y confianza de más del 30% del socio que se presentó ante las urnas. Es él el que promueve Nosaltres Barça, un conglomerado que aglutina diversos grupos, entre ellos, con el que se presentó a las últimas elecciones. «Somos quienes defendemos que el Barça es, ante todo, su gente», defienden.

𝗩𝗶́𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗿 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗺𝗯 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝘃𝗮 𝘁𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́ 🐐 𝗡𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗿𝗲

❝Teníem el millor jugador de la història, el millor entrenador de la història i el… pic.twitter.com/awyuHms7xR — Nosaltres Barça (@NosaltresFCB) December 19, 2025

A diferencia de otros candidatos, Xavi Vilajoana es el único que ha sido jugador y directivo con anterioridad, y es algo que suma puntos. Tiene experiencia con los más recientes, tanto Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y el propio Laporta. En 2021 intentó también presentarse a las elecciones pero no llegó a materializar su candidatura ya que no reunió las firmas requeridas. «Después de años de opacidad, improvisación y desconexión con los socios, el Barça tendrá la oportunidad de empezar de nuevo después de estas elecciones», aseguran en su carta de presentación: «Estamos listos para liderar un cambio real».

Després d’anys d’opacitat, improvisació i desconnexió amb els socis, el Barça tindrà l’oportunitat de tornar a començar després d’aquestes eleccions. Estem preparats per liderar un canvi real. Amb valors, transparència i una manera de fer les coses a l’altura del que representa… pic.twitter.com/IZPpvTODaX — Xavier Vilajoana (@XaviVilajoana) January 22, 2026

Moviment 42 es la plataforma que tiene como cabecilla a Marc Ciria, otro de los candidatos a la presidencia del Barcelona. Perfil bajo, nunca ha formado parte de directivas culés pero ha estado ligado al laportismo más reciente pese a que ahora es su principal motor, ya que las críticas al modelo de Joan Laporta por su movimiento son constantes. «No se trata de comenzar de cero. Se trata de reiniciar», asegura.

No es tracta de començar de zero.

Es tracta de reiniciar. Avui arrenca el #Moviment42! Suma-t’hi! Defensar el Barça és defensar el que és teu. 🔵🔴 pic.twitter.com/bOwXxrgFMe — Marc Ciria i Roig (@CiriaMarc) December 16, 2025

Por último, en esta lista de candidatos también está Joan Camprubí, el más joven de los candidatos (1987). De los mencionados es el único que todavía no ha presentado su precandidatura, en principio, debido a su convergencia con Víctor Font. En cualquier caso, su figura gana peso ya que es nieto de dos ex presidentes del Barcelona: Agustí Montal Costa y Agustí Montal Galobart. Él lidera Som un Clam.

‼️ Som un Clam reclama una candidatura transversal i unitària a un acte al Maresme 🙌🏽 Gràcies a tots i totes per acostar-vos i ser partícips del Motor del Canvi. ✍️🏽 Podeu llegir la Nota de Premsa íntegra aquí:https://t.co/a2Nq4yRf3b pic.twitter.com/Al8yinuXpn — Som un clam (@SomunclamxFCB) January 17, 2026

Así, Víctor Font, Xavi Vilajoana, Marc Ciria y Joan Camprubí son, de momento, los cuatro candidatos que buscarán derrotar en las urnas a la presidencia del Barça de Joan Laporta el 15 de marzo. Ellos inician desde ya menos de dos meses como candidatos.