Estos son los opositores de Laporta a las elecciones: todos los candidatos a presidir el Barça

Joan Laporta ya ha dijado la fechas de las próximas elecciones del Barça y estos son los cuatro candidatos que buscan bajarle del poder

Laporta convoca elecciones para el 15 de marzo antes de jugarse los títulos de la temporada

Laporta elecciones candidatos Barça
Víctor Font, Marc Ciria, Joan Camprubí y Xavi Vilajoana. (EFE · EP)

Joan Laporta ya ha decidido cuándo se celebrarán las elecciones en las que pondrá en juego la presidencia del FC Barcelona. El próximo domingo 15 de marzo los socios culés acudirán a las urnas para tomar partido en el futuro del club y elegir quién será la nueva figura que marcará el rumbo de la entidad durante los próximos cuatro años. Laporta volverá a presentarse a las elecciones y cuenta con un buen número de opositores y candidatos para pelearle la presidencia del Barça.

Por el momento, entre los opositores de Joan Laporta a la presidencia del Barça hay cuatro nombres, cuatro candidatos a presidir el club en estas elecciones del 15 de marzo, la fecha con mayor prontitud que ofrecían los Estatutos culés, justo cuando aún están en juego los títulos importantes.

El primero y quizá más notorio, que ya fue segunda fuerza en las anteriores elecciones, vuelve a ser Víctor Font. El nacido en Granollers en 1972 cuenta con la experiencia de sus primeras elecciones hace cuatro años y que contó con el apoyo y confianza de más del 30% del socio que se presentó ante las urnas. Es él el que promueve Nosaltres Barça, un conglomerado que aglutina diversos grupos, entre ellos, con el que se presentó a las últimas elecciones. «Somos quienes defendemos que el Barça es, ante todo, su gente», defienden.

A diferencia de otros candidatos, Xavi Vilajoana es el único que ha sido jugador y directivo con anterioridad, y es algo que suma puntos. Tiene experiencia con los más recientes, tanto Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y el propio Laporta. En 2021 intentó también presentarse a las elecciones pero no llegó a materializar su candidatura ya que no reunió las firmas requeridas. «Después de años de opacidad, improvisación y desconexión con los socios, el Barça tendrá la oportunidad de empezar de nuevo después de estas elecciones», aseguran en su carta de presentación: «Estamos listos para liderar un cambio real».

Moviment 42 es la plataforma que tiene como cabecilla a Marc Ciria, otro de los candidatos a la presidencia del Barcelona. Perfil bajo, nunca ha formado parte de directivas culés pero ha estado ligado al laportismo más reciente pese a que ahora es su principal motor, ya que las críticas al modelo de Joan Laporta por su movimiento son constantes. «No se trata de comenzar de cero. Se trata de reiniciar», asegura.

Por último, en esta lista de candidatos también está Joan Camprubí, el más joven de los candidatos (1987). De los mencionados es el único que todavía no ha presentado su precandidatura, en principio, debido a su convergencia con Víctor Font. En cualquier caso, su figura gana peso ya que es nieto de dos ex presidentes del Barcelona: Agustí Montal Costa y Agustí Montal Galobart. Él lidera Som un Clam.

Así, Víctor Font, Xavi Vilajoana, Marc Ciria y Joan Camprubí son, de momento, los cuatro candidatos que buscarán derrotar en las urnas a la presidencia del Barça de Joan Laporta el 15 de marzo. Ellos inician desde ya menos de dos meses como candidatos.

