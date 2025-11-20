Xavier Vilajoana: «Si alguien ha hecho algo mal en el ‘caso Negreira’ que lo pague»

Xavier Vilajoana fue directivo durante la anterior etapa de Joan Laporta y en las presidencias de Sandro Rosell y Bartomeu. Conoce muy bien el club y ahora se quiere presentar a las elecciones para ser el futuro presidente del Barcelona. Atiende a OKDIARIO a una semana de iniciar su campaña electoral y se moja incluso sobre el ‘caso Negreira’.

Pregunta: Si llega a ser presidente. ¿Cuál sería su primera medida?

Respuesta: Lo primero que hay que hacer es analizar muy bien la situación, sobre todo financiera en general. Las cosas que funcionan, que sigan funcionando. E incidir en todo lo que se pueda mejorar. Escucharé mucho al socio desde el primer día. Mi objetivo es que el socio recupere el club.

P: ¿Ganar la Champions sería un objetivo prioritario?

R: Obviamente la Champions es el objetivo, pero es muy complicado. Un día malo te puede echar. Son muchos diez años sin ganarla. Pero hay muchos clubes de gran nivel que llevan diez o veinte sin ganarla. No es ciencia. Está claro que hay que trabajar para estar cerca y competirla. Nadie puede garantizar ganar tres, cinco u ocho Champions. Lo importante es competirlo todo.

P: Usted estuvo en varias directivas del Barcelona. ¿Condenaría públicamente los pagos a Negreira?

R: En un club como el Barcelona, todo el mundo utiliza mediaticamente todo aquello que sucede en función de sus deseos o de sus intenciones. Para esto soy de los que piensa que la justicia está para algo. Si alguien ha hecho algo mal, que lo pague, y si no, pues evidentemente no. La utilización personalista y sesgada de toda la información la encontramos cada día demasiadas veces. No me sorprende en absoluto lo que estoy escuchando.

P: ¿Usted entonces condenaría los pagos?

R: Por lo que sé, me consta que había servicios de por medio. A partir de ahí… esto viene desde el 2000. Si la justicia tiene que hablar, que hable. Dar opiniones al respecto… No me corresponde a mí hacer de juez. Y a nadie.