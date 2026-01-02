El mensaje de Ancelotti que ilusiona a toda Brasil para ganar el Mundial

2026 es año de Mundial. Una cita marcada en rojo en el calendario futbolístico y que decidirá quién lleva la corona de campeón durante los próximos cuatro años. Entre las favoritas nunca se puede descartar a la selección que lidera el palmarés del torneo. Un combinado brasileño que dirige Carlo Ancelotti y que espera con ganas la cita mundialista. El técnico italiano ha querido felicitar la llegada del nuevo año con un mensaje en sus redes sociales. Carletto ha publicado una fotografía en la que luce una gorra de la selección brasileña, acompañada de un mensaje de ilusión: «Con ganas de un 2026 muy emocionante».

En su mensaje, que comenzó deseando un «Feliz Año a todos», el seleccionado carioca ha empleado el portugués y el inglés. Un guiño al país cuya selección dirige, además de vestir con la gorra del equipo. El técnico italiano se convirtió en el primer técnico extranjero de la historia de la Canarinha el pasado mes de mayo, después de finalizar su segunda etapa en el Real Madrid. Brasil ha optado por Carlo Ancelotti para dirigir una selección que, por historia y exigencia, tiene cierto parecido con el conjunto merengue.

En la cita mundialista, en la que buscará su sexta estrella de campeón, el combinado carioca ha quedado encuadrado en el Grupo C. Marruecos será su gran rival por la primera plaza, Escocia se presenta como un contrincante correoso y completa el grupo Haití; una de las selecciones, a priori, más débiles del torneo. Los de Ancelotti se enfrentarán a Marruecos en su partido inaugural, que marcará el devenir del grupo en caso de que una de las dos selecciones resulte vencedora. En el supuesto de que Inglaterra y Brasil superen la fase de grupos como primeras y ganen sus dos eliminatorias previas, el cuadro dibuja un posible duelo entre ambas en cuartos de final.

Feliz Año Novo a todos vocês!

Estou animado para um 2026 realmente empolgante! Happy New Year to you all!

Looking forward to a super exciting 2026! pic.twitter.com/xzrGeSOMTK — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 1, 2026

La Canarinha de Carlo Ancelotti está inmersa en pleno proceso de transición desde la llegada del técnico al banquillo. En sus ocho partidos al frente del equipo, el entrenador italiano sólo ha podido lograr cuatro victorias. El ex entrenador del Real Madrid cuenta con varios jugadores merengues entre sus fijos para el Mundial, como Vinicius, Rodrygo y Eder Militao. Tras su marcha al Olympique de Lyon, Endrick también peleará por un hueco que ha perdido por su falta de minutos en el Real Madrid. Entre los hombres clave de Carletto también está Raphinha, tras brillar en el FC Barcelona, y podría entrar Antony si iguala su rendimiento en el Betis de la pasada campaña.

El dúo Ancelotti en el banquillo de Brasil

Al igual que en Everton, Nápoles y su segunda etapa en el Real Madrid, Davide Ancelotti acompaña a su padre como entrenador asistente en la selección brasileña. El italiano compaginaba su labor como ayudante en la Canarinha con el de primer entrenador del Botafogo. Un cargo al que renunció el pasado mes de diciembre tras concluir la temporada en Sudamérica. Tras su primera experiencia como técnico jefe, Davide se debate entre dedicarse de manera exclusiva a su labor en el combinado nacional o buscar un nuevo reto en los banquillos, preferiblemente en el fútbol europeo.