La reflexión de Ancelotti en medio de la crisis de Xabi: «Hay que hablar todos los días con los jugadores»

Carlo Ancelotti conoce mejor que nadie lo duro que es gestionar un vestuario repleto de estrellas, especialmente, en el Real Madrid. El seleccionador de Brasil concedió una entrevista y en ella valoró qué es lo que hay que hacer cuando el ambiente en los vestuarios es difícil. Un discurso que confronta con la crisis de Xabi Alonso meses después de suceder al italiano después de su salida el pasado verano.

«Al principio de ser entrenador, es difícil. Cambia mucho la responsabilidad con ser técnico-asistente porque tienes poco poder. Lo complicado es hablar con el jugador y tienes que hacerlo todos los días. Proponerles algo emocionante para ellos y debes ser claro para terminar la explicación. Es otro mundo. Tienes que hablar también con la prensa, el club…es la misma sensación cuando hablé por primera vez que a día de hoy», explicó.

Hace un mes, Carletto defendió explícitamente a Xabi cuando la situación no era tan crítica: «No puedo darle ningún consejo. Veo todos los partidos del Madrid y veo al equipo muy bien. Han ganado casi todos los partidos, pero desafortunadamente en el fútbol no se puede ganar siempre. A veces hay que empatar. Una cosa que aprendí en el Real Madrid es que un empate aquí es la antesala de una crisis», dijo antes de ver cómo el conjunto blanco perdió el liderato en cuatro puntos del FC Barcelona.

Xabi Alonso no encuentra la sucesión de Ancelotti

Cerrada la etapa de Ancelotti, el Real Madrid decidió apostar por Xabi en busca de una revolución táctica, pero lo sembrado no ha dado sus frutos. La crisis y tensión con los futbolistas ha hecho que el equipo no arranque desde hace casi dos meses. Desde la derrota en el derbi, al técnico tolosarra no ha conseguido reenganchar al equipo al mismo nivel.

La caída ante el Celta fue la última que le deja al borde del abismo. Este miércoles todo estará en el duelo de Champions ante el Manchester City, rival que podría terminar siendo el verdugo de Xabi si el Real Madrid vuelve a pegársela.