Cabalgata de Reyes en Madrid 2026: cuándo es, horario, dónde empieza, recorrido y desde dónde se ve mejor

Ya queda poco para que llegue el 5 de enero, de modo son muchas las familias que se preparan para la cabalgata de Reyes de Madrid, quizás una de las más especiales de cuantas se celebran en España, debido a que es de las que abarca un recorrido más amplio, por no olvidar además que cada año se emite por televisión. Este año recién estrenado, la Cabalgata de Reyes de Madrid vuelve con ganas de modo que si no te la quieres perder toma nota porque te contamos todo sobre horarios, recorrido y cuáles son los mejores sitios para verla y no perderte nada.

Este año el Ayuntamiento ha elegido el lema El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios, ya que la idea es rendir homenaje a los Reyes Magos pero también a los maestros, a las personas que acompañan a los más pequeños en ese camino en el que todo se descubre por primera vez. La cabalgata juega con ese paralelismo entre la figura de los Reyes que siguen una estrella y quienes, en el día a día, enseñan a mirar el mundo con curiosidad. El resultado es un desfile pensado para disfrutar, pero también para recordar que el aprendizaje tiene algo de mágico. Pero además, y como no podría ser de otra manera, la cabalgata contará de nuevo con todos los elementos que nunca pueden faltar, como las carrozas, comparsas, música en directo, efectos especiales, artistas internacionales y ese ambiente que sólo se da una vez al año. Más de 1.500 personas participan en el desfile de 2026, que recorrerá el corazón de la ciudad con un diseño completamente renovado y preparado para que miles de espectadores puedan verlo con comodidad.

Qué día es la cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Madrid se celebrará este próximo lunes 5 de enero de 2026. Es la víspera de Reyes y, aunque cada año sabemos la fecha de memoria, vuelve a vivirse como si fuera la primera vez. De este modo, ya desde primeras horas de la mañana se nota que no es un día cualquiera. El centro empieza a llenarse, hay cortes de tráfico, grupos que buscan orientación y gente que viene directamente a por su ración de roscón en Sol, una costumbre que se ha convertido en el preludio no oficial de la cabalgata. Todo ese movimiento acaba marcando el ambiente de una jornada que, para muchos, supone el cierre sentimental de la Navidad en Madrid.

Horario de la Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid

El desfile comenzará a las 18:00 horas. Esa es la hora oficial de salida desde el Paseo de la Castellana, aunque lo habitual es que desde bastante antes ya haya público esperando a pie de calle. La cabalgata avanza despacio, entre paradas y coreografías, por lo que la duración total se sitúa en torno a las tres horas.

La llegada de Sus Majestades a la Plaza de Cibeles está prevista poco antes de las 21:00 horas. Allí se produce el momento más simbólico: el mensaje de los Reyes a los niños, seguido del espectáculo final. La música y los fuegos artificiales pondrán el broche a la noche, un cierre que muchos esperan casi tanto como el propio desfile.

Dónde empieza y recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026

La cabalgata arrancará desde el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, y recorrerá algunas de las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a Cibeles. Es un recorrido amplio, pensado para repartir al público y facilitar que más familias puedan encontrar un buen sitio sin necesidad de llegar con horas de antelación.

Este es el itinerario que se ha anunciado:

Paseo de la Castellana (altura Nuevos Ministerios)

Plaza de San Juan de la Cruz

Plaza del Doctor Marañón

Glorieta de Emilio Castelar

Plaza de Colón

Paseo de Recoletos

Llegada a Plaza de Cibeles (Palacio de Cibeles)

A lo largo del recorrido se instalarán más de 8.000 plazas de grada, distribuidas en diferentes puntos. Además, habrá cinco zonas accesibles específicas para personas con movilidad reducida, algo que el Ayuntamiento mantiene desde hace años para facilitar la participación de todos los asistentes. En Cibeles, donde se concentra la mayor parte del público, se habilitan alrededor de 2.500 asientos.

Desde dónde se ve mejor la Cabalgata de Reyes de Madrid

Aunque todo el recorrido tiene buena visibilidad, hay tramos que suelen ofrecer una experiencia más cómoda. El Paseo de la Castellana, especialmente la zona entre Nuevos Ministerios y San Juan de la Cruz, permite ver el desfile con amplitud. Es uno de los puntos preferidos para quienes acuden con niños porque las avenidas son anchas y la aglomeración, aunque importante, se reparte mejor.

En el entorno de Colón y el inicio del Paseo de Recoletos, la cabalgata avanza más despacio y las carrozas pasan muy cerca del público. Son zonas recomendables para quienes buscan ver bien los detalles: vestuarios, coreografías o la estructura de las carrozas temáticas.

Y por último, la opción más espectacular, pero también la más concurrida, es Cibeles. Allí se vive el tramo final, el discurso de los Reyes Magos y el espectáculo de fuegos artificiales. Es un buen lugar para quienes quieren quedarse hasta el último minuto, aunque conviene ir con bastante antelación si se pretende estar cerca del escenario.