Cómo participar en la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid 2026: cómo apuntarse y cuáles son los requisitos

Arranca el mes de noviembre y tras la celebración de Todos los santos que precisamente es hoy sábado, seguro que comenzamos a pensar en la Navidad. De hecho, dentro de nada nos veremos comprando regalos, pensando el menú de Nochebuena y los niños como no, desearán que lleguen los Reyes Magos. Y precisamente, en la ciudad de Madrid este evento comienza a calentar motores dado que es ahora cuando se buscan a todas aquellas personas que participan en la Cabalgata de Reyes Magos de la capital.

Fue el pasado 27 de octubre cuando el Área de Cultura, Turismo y Deporte lanzó la convocatoria oficial para todas aquellas personas que quieran formar parte de la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, y desde entonces cualquier persona que sea mayor de edad puede inscribirse como voluntario para acompañar a Sus Majestades de Oriente el 5 de enero de 2026. Las solicitudes se tramitan exclusivamente a través de la web navidadmadrid.com, donde se ha habilitado un formulario específico, pero si deseas conocer más detalles, como requisitos por ejemplo, toma nota porque te ofrecemos a continuación toda la información. Poder vivir la cabalgata de Reyes desde dentro es una oportunidad única y ahora es el momento de apuntarse para poder ser uno de los elegidos. ¿Te lo vas a perder? .

¿Cómo participar en la cabalgata de Madrid?

Madrid ya prepara su Navidad y todos sabemos que una de las celebraciones más destacadas, y esperadas, es precisamente la que se celebra como colofón a nuestras navidades. Nos estamos refiriendo como no, a la Cabalgata de los Reyes Madrid, y que en la capital se celebra de forma espectacular con carrozas y mucho más recorriendo las principales calles de la ciudad. Un evento que cada año atrae a miles de familias y madrileños y que no sería nada sin la participación de las personas que de forma voluntaria se inscriben para formar parte de ella.

Y un año más, el proceso de inscripción para participar como voluntario ya está abierto y se realiza exclusivamente de forma online. De este modo, todo aquel que se quiera apuntar debe hacerlo entrando en la web oficial navidadmadrid.com.

Las plazas de quienes se apunten, se irán asignando por estricto orden de llegada, de modo que conviene no demorarse en realizar la solicitud. Una vez completado el cupo previsto, el sistema cerrará automáticamente el registro. El Ayuntamiento recuerda que no es posible enviar solicitudes por otras vías, ni por correo electrónico ni de forma presencial.

Y cuando hayas enviado el formulario, no tienes que hacer nada más que esperar a que se te confirme por correo electrónico que vas a participar en la Cabalgata de Reyes Mago de Madrid. Luego más adelante, te llegará otro con los detalles de ensayos y las pruebas de vestuario que se harán en las semanas previas al desfile. La asistencia es obligatoria, así que si te seleccionan, tendrás que acudir a las convocatorias que marque la organización para no perder la plaza.

¿Quién puede apuntarse?

Cualquiera que tenga más de 18 años y ganas de vivir algo diferente puede apuntarse. No hace falta haber estado antes en una cabalgata ni tener experiencia en este tipo de eventos. Lo importante es querer formar parte del ambiente, estar dispuesto a colaborar y tener un poco de tiempo para los ensayos previos.

Y en cuanto a lo que vas a hacer, pues dependerá de los ensayos y de cómo se vayan asignando los puestos. Es posible que te toque ir junto a las carrozas, o que vayas animando a la gente a lo largo del recorrido.

No olvides que las plazas son limitadas y se reparten por orden de llegada. Así que conviene no dormirse. Sólo cuentan las solicitudes enviadas a través de la web oficial, y después hay que estar pendiente como decimos del correo.

Requisitos para participar en la cabalgata de los Reyes Magos

El Ayuntamiento ha detallado una serie de condiciones básicas que todo voluntario debe cumplir para poder formar parte de la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid del 5 de enero de 2026. Estos son los puntos clave que conviene tener presentes antes de enviar la solicitud:

Asignación de plazas: se realiza por orden de inscripción hasta completar el cupo previsto.

se realiza por orden de inscripción hasta completar el cupo previsto. Compromisos : es obligatorio asistir a los ensayos y a las pruebas de vestuario que se comunicarán por correo.

: es obligatorio asistir a los ensayos y a las pruebas de vestuario que se comunicarán por correo. Comunicación oficial: toda la información y citaciones se enviarán por correo electrónico.

toda la información y citaciones se enviarán por correo electrónico. Fecha del desfile : 5 de enero de 2026.

: 5 de enero de 2026. Vía válida: sólo se aceptarán solicitudes tramitadas a través de la web oficial navidadmadrid.com.

Cuando te confirmen la plaza, empieza lo bueno. Antes del gran día tendrás que ir como ya mencionamos a los ensayos y a las pruebas de vestuario que se harán en las semanas previas. En esos días se reparten los trajes, se organizan los grupos y se afinan los últimos detalles del recorrido de una cabalgata que el 5 de enero llevará de nuevo la magia, a las calles de Madrid.