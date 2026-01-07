Había debate previo, pero el partido dictó que sería inexistente. Joan García le gana la partida de calle a Unai Simón en esta semifinal de la Supercopa de España tras el partidazo que se marcó el Barcelona ante un Athletic pobre y deslucido. En lo particular, apenas estuvo exigido el catalán, en un encuentro completamente diferente para el vasco, que se topó con un aluvión de ocasiones de un Barça ante las que respondió con un suspenso… ya en el descanso.

Y no comenzó mal el Athletic en Yeda, con presencia y ganas de correr. Un tímido disparo de Sancet parecía preguntar a Joan García si había calentado bien, respondiendo afirmativamente. Fue una de las pocas apariciones del catalán, que estuvo muy tranquilo durante todo el partido.

La historia para el Athletic y Unai Simón fue muy diferente. En el momento en el que el Barça se sacó la presión de los leones, estos se apagaron y comenzó el recital blaugrana. La toma televisiva no paraba de mostrar al meta vasco, que iba achicando agua cada dos por tres hasta que se llegó al ecuador del primer tiempo. Fue en el 22′ cuando Ferran Torres logró abrir la lata tras una serie de desdichas para el Athletic, dejando plácido al valenciano el gol.

Llegábamos a la media hora y caía el segundo del Barça. Un buen zurdazo de Fermín ponía a prueba a Unai Simón y éste no respondía como debía, segundo del Barça y ya se comenzaba a decidir el debate. Fue de hecho el tercero el que terminó por aclararlo todo. Roony Bardghji hacía el lío a la zaga vasca y un disparo aparentemente fácil para Unai se le acaba escapando, entrando lentamente al interior de su portería…

El mazazo ya era severo para el Athletic y Unai Simón, con Joan García como espectador de lujo del espectáculo, pero aún caería un cuarto antes del descanso. Raphinha sentenciaba la eliminatoria con otro zurdazo ante el que no pudo hacer nada el internacional español. El vasco sacó una pelota que se le envenenó a Vivian antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, la historia no cambiara ni para el Athletic ni para Unai Simón, que encajaría un quinto, obra de Raphinha de nuevo tras otra serie de intentonas.

Joan García reforzado

Si bien Joan García apenas estuvo exigido ante el Athletic de Bilbao, el jugador del Barça sale reforzado de este duelo directo ante Unai Simón como el portero de la selección española. El catalán dio un recital de paradas ante el Espanyol, su ex equipo, sosteniendo a los culés en un partido que no tuvo nada que ver con éste disputado en Yeda, mucho más exigido y respondiendo con sobresaliente.

Hasta el momento Joan García no ha sido ni siquiera convocado por Luis de la Fuente, ausente en Yeda debido a una gripe, que ha confiado plenamente en Unai Simón desde que se hizo cargo de la selección española. El rendimiento hasta la fecha del catalán le pone no solo como candidato para ir al Mundial sino como el favorito para ser el titular de la cita mundialista.