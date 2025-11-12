Unai Simón sobre la de pubalgia de Nico Williams: «Es una lesión muy complicada»

Unai Simón se sinceró ante los medios acerca del estado de su compañero en el Athletic, Nico Williams. El joven extremo, al igual que Lamine Yamal, arrastra una lesión de pubalgia que le está lastrando esta temporada para recuperar su mejor nivel tanto en Lezama como con la selección española. Sin embargo, el portero aprovechó la presentación del acuerdo de la Roja con Nestle para transmitir optimismo con su recuperación.

«Al final esas cosas son complicadas. No sabría decirte una fecha exacta. Ojalá pueda decirte que para cuando vuelva de la Selección ya pueda estar totalmente recuperado y sin ninguna molestia. Pero es algo que lleva arrastrando un tiempo, es complicado… Es algo que una mañana te levantas y piensas que ya estás recuperado y a la mañana siguiente vuelves a notar esas molestias», confesó desde Las Rozas.

«Está trabajando mucho en temas preventivos y de fisios externos. Está haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que vaya todo bien. Ya le vimos el otro día que tuvo buenas sensaciones en el partido y esperemos que pueda recuperar a lo largo de la temporada para lo que se nos viene por delante», añadió delante de los micrófonos.