El alegato de Bellerín a favor de «los colectivos LGTBIQ+» en el fútbol: «Tengo amigues que no quieren ir»

Héctor Bellerín ha vuelto a criticar al deporte al que se dedica, el fútbol, y ha dicho que «los colectivos LGTBIQ+» no «se sienten ni representados ni cómodos» en un estadio de fútbol y que tiene «amigues» (no amigos, sino «amigues») que «no han querido» ir a un campo por el ambiente que allí se respira.

El jugador del Betis, intento de icono futbolístico de un sector concreto de la sociedad, dice que ahora lo que quiere «buscar la tranquilidad» y que eso no tiene nada que ver «con el tema de la felicidad». Bellerín explica en una entrevista en El Mundo que lo más importante es «la tranquilidad» y que eso «no me refiero a tumbarme, sino a cubrir todas las partes de mi vida: estar en contacto con mi familia, mis amigos, el trabajo, el arte».

Bellerín dice haber recibido «muchísimas amenazas de muerte» por dar sus opiniones a veces polémicas y que siente «que de repente soy el futbolista que lee libros, el ecologista, el de la moda». «Me van poniendo etiquetas, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas», añade en la citada entrevista.

Para el jugador catalán del Betis, el fútbol «se ha convertido en el teatro romano» y si bien entiende «que haya gente con formas de vida precarias y estresadas y el campo de fútbol se convierte en un momento para vaciarse». Además, Héctor Bellerín critica que «con el genocidio de Gaza, el fútbol tiene un poder enorme a unos niveles que ni imaginamos y no se hacía nada».

Por su parte, el futbolista ha expresado que tiene «un montón de amigues a los que he invitado a algún partido y no han querido venir» en referencia al ambiente en los estadios, no aptos, según él, para personas del colectivo LGTBIQ+ «en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos».