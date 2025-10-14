Bellerín se posiciona junto a Borja Iglesias y los propalestinos: «Como futbolistas deberíamos hacer mucho más»

El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín se ha posicionado a favor del movimiento propalestino en sus últimas declaraciones. El lateral español, un habitual a la hora de expresar sus opiniones políticas de manera pública, calificó como un «genocidio» el conflicto entre Israel y Palestina. Una postura que va en la misma dirección que la de Borja Iglesias, su ex compañero en el conjunto hispalense.

Bellerín alude a su responsabilidad como futbolista a la hora de denunciar la situación. «Como futbolistas tendríamos que hacer muchísimo más. Con Ucrania se hizo muy rápido. Aquí hay otros intereses. De repente el fútbol se está despertando alguna protesta que luego la Liga quiere tapar. Nosotros somos un altavoz social increíble», argumenta el ex jugador de Arsenal y Barcelona.

Unas protestas dentro del mundo del fútbol que también apoyó Borja Iglesias en su regreso con la selección española tras dos años de ausencia. «Me gusta luchar por cosas que creo que se pueden mejorar. Siempre he sido muy reivindicativo, creo que hay que ser muy consciente de lo que podemos ayudar», argumentó el delantero del Celta en una entrevista con Onda Cero. El Panda llegó a hacer un llamamiento a la protesta en los partidos de España. «Si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería, salga alguien con una bandera de Palestina y anulen el gol», reconoció antes del duelo ante Georgia.

🎙️ Héctor Bellerín, en @abc_es 📱 «Se está cometiendo un genocidio, en nuestros teléfonos lo estamos viendo» ➡️ «Hay un Gobierno que está matando civiles y niños» ⚽️ «Como futbolistas deberíamos hacer muchísimo más» 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/L07p7Iz5Uq — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 13, 2025

Héctor Bellerín va un paso más allá en sus declaraciones a ABC. «Tengo una opinión de que se está cometiendo un genocidio. En nuestros teléfonos lo estamos viendo», comenta el jugador bético. «Estamos el resto del mundo viendo que, por mucho que hagamos, nada va a cambiar. Quien no sepa que lo que está pasando es un genocidio creo que no está entendiendo muy bien lo que está pasando», zanja sobre las protestas contra Israel en el mundo del deporte.

Bellerín y la equiparación salarial en el fútbol

El jugador del Real Betis ya fue foco de las críticas el pasado año tras pedir la equiparación salarial entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol. «Yo lo que sé y deseo y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad», expresó Héctor Bellerín sobre la situación del fútbol femenino. A la cuestión de cómo lograr esa igualdad, el español no dio una solución tangible: «A la pregunta, ¿cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé. Sé que nosotros, el futbol masculino, tenemos que ser los primeros en ayudar, porque nosotros tenemos la plataforma, los recursos…»