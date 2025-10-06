La brutal pelea entre aficionados del Espanyol y Betis en pleno palco del estadio

El Espanyol-Betis acabó con una gran tensión entre ambas aficiones en el partido más caliente de la jornada. Durante todo el encuentro, ambos equipos fueron al límite con sus actuaciones hasta que estalló todo nada más acabar el partido y dejando una de las imágenes más bochornosas del fútbol español en el RCDE Stadium.

Aunque parecía un partido sin sobresaltos, al equipo de Manolo González no les gustaron algunas actuaciones de los de Pellegrini. Un ejemplo fue el balonazo de Antony a Pere Milla dio pie a una tangana que poco a poco iba a subir el termómetro. El momento cumbre iba a llegar en la última jugada del partido, donde Pau López detuvo el penalti lanzado por Javi Puado. A pesar de que el portero tenía pasado perico, no tuvo reparo en celebrarlo mirando a lo que fue su afición.

Un gesto que no gustó nada y que obligó a Pau a tener que rectificar en zona mixta: «Si alguien se ha sentido ofendido por mi celebración, pido disculpas porque son momentos de muchas emociones y es difícil que uno pueda controlarse. Quería celebrarlo y si hay algún gesto que ha estado fuera de lugar me disculpo públicamente porque igual que ahora juego en el Betis, jugué antes en este club y le deseo lo mejor eternamente, pero bueno tienen que entender que era una jugada del último minuto y que si paraba el penalti ganábamos el partido y tenía que celebrarlo», explicó.

La afición del Espanyol y Betis llegan a las manos

Pese a ello, todo terminó explotando en el sector 103 del palco, donde varias personas vieron cómo dos grupos de aficionados del Betis y Espanyol se pelearon a raíz de la efusividad de los verdiblancos celebrando el triunfo. Un gesto que no gustó a un grupo perico y que terminó enzarzándose ambos, dándose varios empujones y lanzando puñetazos.

A pesar de que los miembros de seguridad del estadio disiparon rápidamente la trifulca, entre el tumulto estaba Joan Collet, expresidente del Espanyol entre 2012 y 2016. Finalmente, no hubo ni heridos ni detenidos, pero sin duda deja una imagen muy negativa al fútbol español.