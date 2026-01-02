Cristina Gutiérrez: «Soy madridista, pero prefiero un top 5 mío en el Dakar que una Champions»

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) afronta su décimo Dakar este 2026 con más ambición que nunca. Su ilusión es pelear por el top 5, de hecho, lo antepone al éxito del equipo al que admira, el Real Madrid: «Tienen muchas Champions, podemos esperar un año». Además, la burgalesa habla en esta entrevista sobre su canal de YouTube antes de su segunda participación con Dacia en la carrera de Arabia Saudí.

PREGUNTA: Le vemos visto súper entretenida antes de este Dakar con su canal de YouTube, que lo está petando.

RESPUESTA: Intento ver cómo capto la atención, ya que no sabemos qué hacer. Me lo estoy pasando bien. Estoy explicando cosas, que me apetecía y que la gente no tiene oportunidad de ver en contenido tan corto en Instagram o TikTok. YouTube te da esa oportunidad de explayarte un poco más.

P: Está muy bien para los no iniciados que le quieran seguir en el Dakar descubrir cómo es su preparación.

R: Sí. Está teniendo muy buena acogida, la gente me pregunta un montón de cosas y me van saliendo ideas para nuevos vídeos. Está guay.

P: ¿Ha consultado si allí en Arabia Saudí le dejarán ir grabando un poco de su día a día?

R: En principio no tengo limitaciones. Lo que pasa es que con la rutina que llevamos de concentración no sé si voy a tener todo el tiempo, pero nunca se sabe. Igual encuentro otra profesión en esto y me sale bien.

P: Molaría verla en un directo durante una etapa, aunque por cuestión de derechos televisivos estará complicado.

R: Ahí entra ASO (Amaury Sport Organisation), que ya sabes como lo tienen de cerrado, aunque todo es hablarlo, que yo creo que hablando se entiende la gente.

P: Si hubiera metido una cámara dentro de su rally el año pasado durante la etapa maratón de 48 horas, ¿qué hubiéramos visto?

R: Hubiéramos visto lo que nos dan de comer, la ración de supervivencia, lo que vamos revisando y demás. Cuando Pablo (Moreno, su copiloto) hizo el intercambio de las cajas de cambio entre los coches… Todo eso lo hubieseis visto.

P: Aquella etapa fue matadora. Usted abandonó.

R: Sí, en la segunda parte se me rompió la caja de la dirección.

P: ¿Se espera algo parecido en esta edición?

R: Será un poco diferente porque nos van a meter menos dunas, pero nos han dicho que la etapa maratón será complicada en cuanto a terreno porque van a haber muchas rocas, piedras y pinchazos. Entonces, habrá que ver bien el ritmo que tenemos que llevar porque si aprietas demasiado la puedes liar pinchando mucha rueda. Hay que entender bien por donde estás yendo y aguantar los casi mil kilómetros. Iré con cuidado.

P: ¿Qué sensaciones se llevó de Portugal, Sudáfrica y Marruecos?

R: Muy buenas. Me hubiera gustado correr más, como todo el mundo, pero nos hemos visto muy competitivos aun pasando mucho tiempo sin competir porque encima el calendario no ayudó. Pasamos desde enero que volvimos hasta Portugal en septiembre. Todo ese tiempo sin competir nada fue en algunos momentos bastante complicado para mí y de mucho trabajo fuera del coche. Sabes que no vas a tener kilómetros, pero de alguna manera tienes que optimizar y aprovechar lo que te aporta tener ingenieros a mano, mecánicos… gente que a nivel técnico controla para avanzar.

P: El de 2026 será su segundo Dakar con Dacia, equipo oficial, ¿cuál es el resultado o el logro con el que se quedaría satisfecha una vez concluida la carrera?

R: Me gustaría tener un Dakar limpio, entre comillas, porque nunca hay un Dakar completamente limpio. Saber que ha sido un Dakar que me ha ayudado el momento y el lugar, que te acompañe la suerte en el sentido de no tener mucho percance, parar, que tus compañeros vayan fluidos. Si todo va así probablemente hagamos un buen resultado. Ya no te digo ganar, porque es la típica respuesta que todo el mundo dice y que en el Dakar no sólo es ir rápido, es que te acompañen otras muchas cosas. Si conseguimos una carrera limpia creo que podemos estar ahí asomando un poco la cabeza.

P: Hace unos meses dijo que veía favorito a Toyota, ¿lo mantiene?

R: Es un poco menos porque Ford y Dacia hemos dado un paso hacia adelante. Toyota es el objetivo a mirar porque son los últimos que han ganado el Mundial, el Dakar… es el rival a batir. Hay que mirar a Ford porque están muy fuertes, han hecho muchas mejoras en el coche y nosotros también hay ciertas mejoras en el coche, más fiabilidad, seguridad y el equipo más rodado. Se van igualando, pero el rival a batir para mí sigue siendo Toyota.

P: ¿Se imagina un escenario en el que Toyota fallase y se jugara un Dakar con Carlos Sainz?

R: Por imaginar que no sea. Sería muy chulo que dos españoles estuvieran ahí luchando por lo máximo.

P: ¿Cree que puede ser el último año de Sainz?

R: No me ha dicho nada, pero viendo como está dudo mucho que le sentemos. Carlos tiene cuerda para rato, otra cosa es lo que entre él y su familia decidan porque supongo que le preguntará de pasar más tiempo en casa. Por él, estoy segura de que quiere seguir hasta que no se vea competitivo.

P: ¿Qué le dice su familia cuando durante la Navidad se acerca el momento de irse un año más? ¿Pasan mucho miedo?

R: Lo llevan un poco por dentro. Antes venían ellos conmigo cuando corríamos con sponsors y cuando estaban en el sitio y veían a su hija lo vivían más tranquilos, pero en la lejanía, que dependes de una señal de GPS y tardan las noticias en llegar y más el año pasado, que no había casi nunca cobertura, les cuesta un poco más. Lo llevan muy bien, están acostumbrados y van a ser 10 años ya desde que empecé. Más les vale a los pobres estar tranquilos porque si no les voy a quitar años de vida.

P: ¿Usted es madridista?

R: Sí, desgraciadamente.

P: Es cierto que no pasa por un buen momento el Real Madrid.

R: Ahora mismo mal, pero a ver si conseguimos que los jugadores corran un poquito más (bromea).

P: Si le dan a elegir entre una Champions del Real Madrid o un top 5 suyo en el Dakar, ¿qué diría?

R: El top 5 porque tienen muchas, podemos aguantar un año sin Champions, no pasa nada.