Carlos Sainz despide el año en OKDIARIO antes del Dakar: «Espero que 2026 sea espectacular»

Como nos ha acostumbrado a lo largo de los últimos 19 años, Carlos Sainz (Madrid, 1962) volverá a ser el referente del deporte español en el que nos centraremos durante los primeros días del nuevo año. El legendario piloto de rallys correrá por vigésima vez en su carrera el Dakar y lo hará por segundo curso consecutivo con Ford. Antes, despide 2025 con este periódico en una breve charla.

Una conversación que tiene lugar en el ya tradicional adiós del Matador a los medios de comunicación en las semanas previas a su desembarco en Arabia Saudí. Este año el encuentro lo vuelve a organizar Ford en la sede de Red Bull en Madrid, donde Carlos Sainz desea que 2026 sea «espectacular». Un año en el que, además de disputar su Dakar número 20 en enero, hay una serie de fechas marcadas en roja.

La primera, como no puede ser de otra manera, es el 3 de enero. Ese día y hasta el 18, el mundo de los rallys copará la actualidad del deporte de motor y España vibrará con las andanzas de un Sainz que buscará el asalto a su quinto Dakar. De conseguirlo, batiría una hazaña histórica al salir campeón con cinco equipos distintos: Volkswagen (2010), Peugeot (2018), Mini (2020), Audi (2024)… ¿Ford (2026)?

Preguntado por si la motivación es mayor al haber adquirido más experiencia y kilómetros de rodaje con el Ford Raptor en los rallys de Sudáfrica, Portugal y Marruecos, Sainz sostiene que está al mismo nivel que el curso anterior: «Estoy contento. El año pasado estaba igual de motivado, espero que el rally vaya mejor».

Carlos Sainz desea un gran 2026

El madrileño, que ya voló hacia Arabia junto a su eterno copiloto, Lucas Cruz, habla con este medio de lo larga que se hace la preparación para un nuevo Dakar: «Con ganas de que llegue, estás todo el año preparando y apetece que llegue ya». En los días anteriores a su viaje, Sainz se sometió a un último chequeo que publicó a través de sus redes sociales. En éste, demostró que pese a la edad sigue estando al 100%.

Volviendo a esas citas clave de 2026, Sainz vivirá de cerca la segunda temporada de su hijo Carlos con Williams en el Mundial de Fórmula 1. Con el cambio de reglamento y tras sus tres podios este año (dos en carreras y uno en sprint), el madrileño afronta con máxima ilusión uno de los cursos más prometedores de su trayectoria en la categoría reina del motor.

Más sabiendo que una de las pruebas se correrá en su ciudad los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026. El nuevo Gran Premio de España, que se celebrará en el circuito de Madrid y del que es, junto a su padre, embajador, presenta el mayor desafío de la carrera de Sainz. Nueve meses antes de que eso suceda, Carlos sénior garantiza en este periódico que hará «disfrutar» a los españoles que le sigan en esta edición del Dakar.