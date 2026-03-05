Fórmula 1 2026: el viaje a ninguna parte de Fernando Alonso y el de la incertidumbre con Carlos Sainz

El Mundial de Fórmula 1 2026 arranca en el Gran Premio de Australia con más sombras que luces para Fernando Alonso y Carlos Sainz. En la madrugada de este viernes empieza otro campeonato en un panorama complicado para los pilotos españoles, que tratarán de luchar por lo máximo en una situación de mínimos. Por un lado, la de Aston Martin es tan delicada que ni siquiera son capaces de asegurar que el asturiano y Lance Stroll puedan, no ya completar la carrera, sino cerrar más de 15 o 25 vueltas, según el caso de cada uno. Y, por otro, están las dudas con Williams después de una dura pretemporada en la que no llegaron a tiempo a los test de Montmeló y no hallaron demasiadas prestaciones en los de Bahréin después de un final de año espléndido.

Así todo, cada vez que la F1 abre el telón se presenta una oportunidad ilusionante para tumbar los pronósticos y volver a ver a los españoles en lo más alto. Ambos han demostrado que subir al podio es posible incluso cuando no se tiene el mejor coche, que últimamente es casi siempre. Lo consiguió Sainz tres veces en 2025 (dos en carrera y uno al sprint) con un Williams que hizo progresar sin necesitar mejoras, que acabó quinto en el Mundial de constructores, y Alonso debutó con Aston Martin en 2023 con ocho podios sin pilotar un gran monoplaza en muchas carreras (ese año su escudería terminó por detrás de Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren).

Pero ni Alonso ni Sainz piensan ya en el pasado porque el presente, aunque sobre el papel no lo sea, es alentador para ambos. Los dos están en equipos que han apostado fuertemente por el crecimiento y, pese a que en la F1 no hay atajos para llegar al éxito, sus planes van más a futuro. Cuesta pensar que 2026 vaya a ser el año de Aston Martin o Williams, pero el objetivo de las escuderías es terminarlo dentro de la pomada con los ahora grandes.

En ese sentido, Alonso lo dejó bastante claro en su llegada al circuito de Albert Park: «Todo se puede arreglar. La única duda que tengo es si estaré al volante o en una posición diferente en el equipo. Creo que ganaré un campeonato con este equipo tarde o temprano». El principal problema para el asturiano, al menos en el primer tramo de curso, es que el Aston Martin es prácticamente inmanejable.

Alonso se teme lo peor y Sainz sueña

Así se demostró en Bahréin, donde las tandas no pudieron ser lo suficientemente largas como para realizar ensayos de carreras y, de mantenerse el gran inconveniente con el motor Honda en Australia, lo normal sería un doble abandono por parte de Alonso y Stroll. La vibración del volante y el AMR26 en general imposibilita a los pilotos correr más de un reducido número de vueltas seguidas, como afirmó este jueves su creador –del coche, no de la unidad de potencia–, Adrian Newey.

El ingeniero inglés desveló cómo esto podría afectar al físico de los pilotos de Aston Martin: «Alonso nos dijo que no podía dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos. Y Stroll opina que no puede dar más de 15 antes de ese límite», afirmó».

Y en cuanto a Sainz, no es algo que haya que celebrar en la superélite de la F1, al menos dispone de un coche con un motor autosuficiente como el de Mercedes para terminar la carrera de este domingo en Melbourne (5:00 hora española). La ausencia de Williams en Barcelona indicaba que algo estaba fallando en un equipo que hipotecó la subida de rendimiento el pasado año para irrumpir con toda la inversión en piezas y desarrollo este 2026.

Por ello, el madrileño cree que ese regreso a lo más alto con Williams, si acaso, se producirá a medida que vayan avanzando las semanas: «Va a ser una primera prueba increíblemente difícil para este nuevo reglamento, dado el trazado del circuito. China será diferente y Japón también lo será… Hay que ver dos o tres ejemplos y luego, si claramente hay algo que no encaja, algo que está mal, espero que podamos cambiarlo».