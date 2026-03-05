No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 4 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 786 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cristóbal se queda completamente descolocado y sin palabras ante la pregunta de Ángela. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? Martina mantiene ciertas distancias con Adriano con el fin de respetar su compromiso con Jacobo. Es más, adelanta a Petra su idea sobre el refugio, que es plantear al Patronato que sean ellos quienes lo financien.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta ficción han podido ver cómo Julieta hace todo lo que está en su mano para tratar de adaptarse a la vida en el palacio. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que pasa cada vez más tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y el Capitán de la Mata. Estos no dudan en aprovechar este hecho para enredar entre ella y su marido Ciro, logrando su objetivo de provocar una gran tensión en el matrimonio. Cristóbal reúne a María Fernández, Carlo y Samuel con la firme intención de comunicarles que la boda debe celebrarse a la mayor brevedad posible. Y no solamente eso, sino que también ha pedido al párroco que sea él quien la oficie. Como es de esperar, todos los allí presentes se quedan completamente sin palabras ante la petición.

¿Qué sucede en el capítulo 787 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 5 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie van a tener la oportunidad de ver cómo Cristóbal no duda un solo segundo en fijar la fecha de la boda de María Fernández y Carlo, haciéndoles saber que debe celebrarse la semana siguiente. A pesar de su innegable incomodidad, Samuel acepta oficiarla.

La Guardia Civil se presenta de forma inesperada en palacio con una noticia de lo más trágica: la madre de Santos ha muerto. En cuanto a Martina, opta por salir de palacio para avanzar en sus gestiones con el Patronato respecto al refugio, mientras que Jacobo expresa abiertamente su desacuerdo.

En cuanto a Lorenzo, no puede evitar reírse de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio y no tener que viajar a Nueva York. Julieta tiene una fuerte discusión con Ciro por su trato hacia el servicio, mientras que Ángela reitera su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido. Curro habla con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal y empieza a recopilar información para Ángela. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.