Quién es Paola Olmedo: su edad, de dónde es, por qué se hizo famosa y su antes y después

Marzo inicia de manera arrolladora en Telecinco. La cadena ha traído de regreso Supervivientes 2026, uno de sus formatos más vistos. Una apuesta muy acertada que, con ello, presenta a sus nuevos concursantes. Una aventura por los Cayos Cochinos que, en esta ocasión, no ha querido perderse Paola Olmedo. Como uno de los fichajes estrella de la edición, la concursante promete no dejar indiferente a nadie. Y es que, como es bien sabido por los espectadores de la cadena, es un rostro muy habitual de De Viernes, puesto que no han sido pocas sus apariciones en el formato de actualidad.

Paola Olmedo se ha dado a conocer públicamente por su relación con la familia Campos. Y es que, como es bien sabido, se casó con José María Almoguera. Una relación que no estuvo exenta de polémicas. Pues, tal y como se reveló en su momento, nunca llegó a compaginar con su ex suegra, Carmen Borrego. Las exclusivas han dado forma a la relación de la empresaria y la familia Campos. Pues, tras su divorcio, quiso aclarar varios temas al respecto. Realizamos un repaso por el lado más personal y por el más profesional de la participante de Supervivientes 2026.

Su lado más personal

Nacida en Argentina hace 39 años, Paola Olmedo es una mujer que ha tenido la oportunidad de conocer el mundo. Ha pasado más de la mitad de su vida en Madrid, motivo por el que decidió afincarse en la ciudad española. A nivel profesional, formar parte del mundo televisivo le ha ayudado a tener una buena cobertura económica. Pero, antes de la fama, ya ejercía como empresaria. De hecho, actualmente vive de su trabajo en su salón de uñas, puesto que comenzó a trabajar como manicurista en 2019 y abrió su propio salón de estética.

Su vida cambió por completo cuando conoció a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. La argentina pasó de tener un estilo de vida anónimo a ser el foco de atención de la prensa del corazón. Madre de dos hijos de una relación anterior, intentó conectar con la familia Campos. De hecho, tras un noviazgo, se casó con el joven en el 2022. Juntos dieron la bienvenida al mundo a un hijo en común. A pesar de todo, diversas discrepancias provocaron que el matrimonio pusiera punto final a su historia en el 2024.

Desde entonces, se han ido revelando públicamente todas las polémicas que vivieron durante su matrimonio. Ambos han concedido entrevistas a medios de comunicación para abordar determinados aspectos desde un punto de vista personal. De hecho, Paola Olmedo se ha convertido en un rostro habitual en programas de actualidad de Mediaset España como, por ejemplo, De Viernes.

Su antes y después

Desde que se dio a conocer públicamente, Paola Olmedo ha estado sujeta a numerosas críticas por parte de sus detractores. Y es que, ha tenido que sufrir muchas burlas por su físico. El pasado 2025, la empresaria se sometió a una compleja intervención quirúrgica realizada por razones médicas, pero estas intervenciones cambiaron notablemente su rostro.

Según confesó en su entrevista con Lecturas, siempre sufrió graves dolencias en la mandíbula. Una serie de situaciones que, a su vez, afectaban a su audición. «O te operas o te quedas sorda», cuenta que le dijeron. Por ello, a Olmedo le realizaron una reconstrucción de la mandíbula, le colocaron placas de titanio en las mejillas y unos tornillos.

Asimismo, le tuvieron que realizar otros retoques extra, los cuales no estaban previstos. «El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba», contó. Una serie de intervenciones que cambiaron por completo su rostro, pero que mejoraron su calidad de vida.