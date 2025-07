El pasado jueves 17 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de TardeAR. Entre otras cuestiones, fueron testigos de un nuevo cruce de reproches entre Paola Olmedo y Carmen Borrego. Recordemos que, durante su paso por el programa Vamos a ver, la hermana de Terelu Campos no tuvo reparos a la hora de asegurar que la relación de su hijo José María Almoguera y María La Jerezana es mucho más «natural» que con su ex mujer. Aunque siempre prefiere guardar silencio y mantenerse al margen, en esta ocasión, Paola Olmedo ha decidido pronunciarse para responder a la que fue su suegra. «Todo lo que diga y deje de decir a mí me da igual, no me afecta», comentó la ex mujer de José María Almoguera y colaboradora de TardeAR. Acto seguido, no dudó en ir más allá: «No se puede ser hipócrita, decir una cosa y luego retractarse».

Fue entonces cuando Marta López pidió que, tras hacer ese comentario, explicase realmente por qué cree que Carmen Borrego es, según ella, «una hipócrita». La tertuliana no tuvo reparos a la hora de responder a su compañera: «Todo lo que suelta, luego se retracta. Entonces no lo dices». Así pues, quiso compartir un ejemplo. Y es que Carmen Borrego asegura que «no tiene ningún conflicto con ella, solamente cuando…»: «Entonces sí que ha tenido conflicto conmigo», indicó. Belén Rodríguez no dudó en avivar la polémica, al decirle que tiene cierta «culpabilidad» cuando se produjo el distanciamiento entre José María Almoguera y Carmen Borrego: «A lo mejor es un problema de exigencia del matrimonio». Y añadió: «Estoy deseando que José hable y cuente cuál es la verdad de la separación». De esta forma, Paola Olmedo no sólo paró los pies a su compañera de TardeAR, sino que quiso aclarar este asunto para tratar de evitar nuevos malentendidos.

«Ellos ya estaban distanciados, querida (…) No es así, hay que informarse para soltarlo por la boca. Seguí hablando con Carmen después de unos audios», explicó. «El motivo por el cual ellos se dejaron de hablar, es una cosa de ellos dos y yo no tengo nada que ver. No voy a decir a nadie lo que tiene que hacer», aseguró.

«Todo el mundo somos mayores de edad y a mí, aunque me pidan que deje de hablar a mi madre, voy a decir que no», aclaró Paola Olmedo. Pero todo quedó ahí, ya que también quiso compartir su opinión sobre las palabras de Carmen Borrego a la hora de referirse a la nueva relación sentimental de su hijo: «Me he ido de compras con ella».

A pesar de todo lo vivido, lo cierto es que Paola Olmedo se niega en rotundo a seguir guardando silencio ante los comentarios que haga su ex suegra en televisión. Ahora que trabaja en TardeAR, programa en el que también colabora Carmen Borrego, no dudará en dar su opinión sobre diversos temas de la que fuese su familia política si así lo cree necesario.