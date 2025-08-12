El sencillo gesto que puede duplicar la vida del motor de tu coche, según un mecánico experto

La vida del motor de tu coche se puede duplicar de tal forma que deberemos empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que nos indica este mecánico experto. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por algunos cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de saber con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marcará el futuro de uno de los bienes en los que invertimos más dinero, el coche.

Es importante seguir un correcto mantenimiento mecánico de nuestro coche, en especial si queremos que dure más tiempo. De tal forma que conseguiremos apostar por algunos cambios que pueden acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. La inversión que realizamos con un coche eléctrico que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de apostar claramente por algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante con algunas novedades que pueden ser claves, este gesto te ayudará a ahorrar una buena cantidad de dinero.

Un mecánico experto habla claro

Los coches no son, ni serán lo que eran. Aunque parezca imposible, hay motores de hace 20 años más duraderos que los actuales. La ausencia de tecnología puede ser una ventaja, pero, sobre todo, un motivo de ahorro que quizás desconocíamos, pero ahora es una realidad.

Este tipo de elemento puede ser la que nos marque de cerca con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afecten de lleno. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta algunos elementos.

Es importante conectar de nuevo este tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será mejor empezar a tener en consideración determinados detalles que pueden convertirse por una serie de elementos que serán claves.

La inversión en un coche puede desaparecer por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente nos haga pensar en un cambio de tendencia a la hora de mantener este elemento que nos debe llevar de un punto a otro. De tal manera que acabaremos obteniendo un cambio de tendencia con este tipo de gesto que puede ser esencial.

Este gesto puede duplicar la vida del motor de tu coche

El botón Star Stop que hace que el coche se pare y vuelva a poner en marcha en un atasco o cuando está parado en el semáforo puede ser el responsable de que tu coche dure menos. Tal y como nos explican los expertos de Alquiber: «El sistema Star Stop es una tecnología que desconecta el motor de combustión pero mantiene una parte del sistema eléctrico de los vehículos en funcionamiento cuando se detiene el vehículo. El objetivo del sistema Start Stop es reducir el consumo de combustible en los momentos en los que los vehículos están parados, como durante la espera en un semáforo o en una retención de tráfico. Al detener el motor cuando no es necesario que se mantenga encendido, se produce un ahorro de combustible y también se reducen las emisiones de gases a la atmósfera. Como los sistemas eléctricos se mantienen activos, el sistema Star Stop es capaz de volver a encender el motor automáticamente cuando se quiere reanudar la marcha. Para ello, solo es necesario pisar el embrague en los coches manuales o levantar el pie del pedal de freno en los coches automáticos».

Las ventajas de desactivar este sistema son virales, especialmente entre los expertos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. El ahorro de combustible no es tan grande, como las ventajas que genera en determinadas partes del motor. Siguiendo la misma explicación:

Las principales ventajas de desconectar el Start Stop son:

No se desgastará tanto la batería del vehículo

Algunas partes del coche sufrirán menos desgaste, como el alternador, el motor de arranque y los silenblock.

Facilitarás la refrigeración del motor.

El climatizador podrá funcionar en condiciones óptimas y a pleno rendimiento.

Por otro lado, desactivar el Star Stop conlleva también inconvenientes:

Aumentarás el consumo de combustible y el gasto económico

Emitirás más gases CO2 y partículas contaminantes

El coche producirá mayores ruidos y vibraciones

Será necesario volver a desactivar el Star Stop cada vez que uses el coche

Sabiendo lo que dicen los expertos, puedes decidir si es mejor dejar este sistema enchufado o desactivarlo. De tal forma que conseguirás obtener un paso importante de la mano de este sistema en el que buscamos lo mejor para un coche que puede costar decenas de miles de euros.