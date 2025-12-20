El sector del automóvil anticipa una caída de la producción en las fábricas de coches en España en 2025 de un 5% al cerrar el año por debajo de los 2,3 millones de vehículos ensamblados. Un descenso provocado por la adaptación de las factorías a la fabricación de los nuevos modelos electrificados y los efectos derivados de la baja demanda procedente de los distintos mercados europeos por el desembarco de las marcas chinas con una fuerte estrategia de precios.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que señalan que hasta el mes de noviembre las factorías españolas produjeron un total de 2.129.781 vehículos, lo que se traduce en un 4,8% menos en comparación con el acumulado en el mismo periodo de 2024, manteniendo así la tendencia a la baja registrada en estos últimos meses.

La producción de vehículos se mantiene estable en noviembre con un leve aumento del 0,8% en comparación a noviembre de 2024, con 216.528 unidades producidas. Una cifra que no parece negativa, ya que la caída de los ensamblajes ha sido leve en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero si esta comparativa la hacemos con el año anterior que también cerro en negativo refleja una tendencia a la baja de la fábricanción de vehículos en España.

Producción de coches en las fábricas de España

Ante esta situación, José López-Tafall, director general de Anfac, ha señalado que «el dato de producción de noviembre se mantiene en niveles similares a los del año pasado, pero no debemos perder de vista que lo hace en comparación con un mes que también fue negativo en 2024». «Es decir, la actividad se mantiene, pero sobre una base baja, condicionada por el proceso de adaptación de las fábricas a la producción de vehículos electrificados y una demanda insuficiente procedente de los principales mercados europeos», ha añadido.

«Contamos con una hoja de ruta clara, a través del plan España Auto 2030, consensuado con administraciones y el conjunto del ecosistema de la movilidad. Es el momento de acelerar su puesta en marcha y pasar de las propuestas a los hechos, para así reforzar el papel de nuestra industria en el contexto europeo. Si no actuamos, corremos el riesgo de perder la competitividad, como segundo productor de la UE y noveno a nivel mundial», ha avisado el directivo español.

Coche eléctrico

En cuanto a los vehículos electrificados, las fábricas españolas produjeron durante noviembre 20.588 unidades, un 83,6% más que el mismo mes del año 2024, lo que representa cerca de 1 de cada 10 vehículos ensamblados. Por su parte, el acumulado anual experimenta un crecimiento del 10,1% hasta llegar a 210.134 unidades.

Esto representa un 9,9% de cuota de la fabricación total, 1,3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior. Destaca la producción de híbridos enchufables, que incrementa un 35,9% su producción con respecto a 2024.

Por tipos de vehículos, en Españase fabricaron 172.526 turismos, lo que se traduce en un 1,3% menos que noviembre de 2024, mientras que los vehículos ligeros y comerciales registraron un incremento del 9,6%, con 44.002 unidades producidas, tras meses a la baja.