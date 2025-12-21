La DGT avisa a todos los motoristas: este accesorio será obligatorio en 2026 y la multa es de 600 euros

En los últimos años, la DGT ha implementado diversas modificaciones en la normativa de circulación para motoristas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes. Con la llegada de 2026, se esperan nuevas medidas que afectarán la circulación y el equipamiento obligatorio de los motoristas.

A partir de marzo de 2026, Tráfico regulará de manera estricta el uso de calzado adecuado para circular en moto o ciclomotor. Quedará prohibido conducir con chanclas o zapatos abiertos, y será obligatorio usar guantes de protección. Asimismo, se eliminará la exención de usar casco por motivos médicos: tanto conductor como pasajero deberán llevar casco homologado en todo momento.

Normas de la DGT para motoristas

Durante 2025, se han implementado varias reformas para motoristas. Entre las más destacadas se encuentran el permiso de conducción A, que ahora requiere la realización de prácticas reales en carretera, más allá del circuito cerrado. Asimismo, se ha establecido la obligación de llevar chaleco airbag homologado durante las prácticas de formación.

Por otro lado, se permite circular por el arcén en atascos únicamente si la velocidad no supera los 30 km/h y siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.En cuanto a la alcoholemia, la DGT ha reducido la tasa máxima permitida para motoristas a 0,2 g/l en sangre, buscando un margen de tolerancia muy bajo para evitar accidentes. Además, el uso del móvil mientras se conduce se sanciona con hasta 500 € y la retirada de seis puntos del carnet.

Novedades y sanciones en 2026

A partir de enero de 2026, será obligatorio llevar chaleco airbag homologado fuera de zonas urbanas. Circular sin este chaleco supondrá una multa de 600 € y la pérdida de tres puntos del carnet.

La tolerancia al alcohol será cero para motoristas con menos de dos años de carnet y conductores profesionales, con el objetivo de reducir accidentes en estos colectivos de mayor riesgo.

En cuanto al equipamiento, desde el segundo semestre de 2026 se sancionará el uso de guantes sin homologación CE (200 € y dos puntos), cascos sin etiqueta o caducados (300 € y tres puntos) y botas deportivas (100 €, sin retirada de puntos, pero con penalización por reincidencia).

Solo se permitirán intercomunicadores homologados UNE o ECE, con multa de 200 € y pérdida de dos puntos si se incumple. La ITV será más estricta, controlando escapes, luces LED y neumáticos, con multas de hasta 500 € y posible retirada temporal de la moto.

Se instalarán radares acústicos en zonas urbanas y montañosas para motos que superen 90 dB, con sanciones de 300 € a 900 €. Circular por el arcén estará permitido solo si la señalización lo indica y la velocidad no supera los 30 km/h, con multas de 200 € por exceso de velocidad y 500 € y cuatro puntos por maniobras peligrosas.

Por último, quienes tengan carnet B desde hace tres años deberán realizar un curso completo que incluya teoría, maniobras y circulación real antes de poder conducir motos de mayor potencia (carnet A2).

La importancia del casco

Diversos estudios indican que las lesiones de cabeza son la principal causa de muerte entre los accidentados de dos ruedas. Concretamente, el 80% de los fallecidos en motocicletas fallecen por impactos en la cabeza. El uso del casco reduce casi un 30% la posibilidad de sufrir lesiones mortales y aumenta en un 20% la probabilidad de salir ileso de un accidente.

El casco es el mejor elemento de protección para motociclistas descubierto hasta ahora, diseñado para proteger el órgano más importante y complejo del cuerpo humano: el cerebro. Evita los golpes directos de la cabeza con el pavimento, otros vehículos o elementos contundentes; protege de la penetración de objetos extraños como piedras, hierros e insectos; absorbe parte de la energía del impacto y la distribuye por toda la estructura; y evita la abrasión que sufriría la cara y la cabeza al arrastrarse por el pavimento.

El casco debe ser aerodinámico, permitir movimientos laterales de la cabeza y favorecer la visión frontal y lateral mediante visor anti vaho. Debe estar homologado en la UE, identificado con una etiqueta blanca con la letra “E” y un número que indica el país de homologación. En cuanto al material, el casco puede ser de fibra de vidrio, resina termoplástica o policarbonato; los de fibra de vidrio son más seguros ante impactos. Los cascos de policarbonato caducan a los dos años de fabricación y deben cambiarse. Es preferible que sean de colores claros o brillantes para aumentar la visibilidad, evitando pintar o colocar adhesivos que puedan afectar sus propiedades.

Finalmente, la DGT recuerda que los motoristas deben revisar el estado del vehículo y la presión de los neumáticos, ya que una presión inadecuada puede provocar la salida de la carretera por falta de adherencia. La visibilidad es clave: usar chaleco reflectante, mantener las luces de cruce encendidas y revisar los ángulos muertos moviendo la cabeza. Para frenar correctamente, utiliza ambos frenos de manera progresiva, anticipa la frenada y evita trasladar el peso del piloto sobre el manillar.