Ya sólo queda un día para la celebración del sorteo de El Gordo la Lotería de Navidad, premio con el que te puedes comprar los coches de tus sueños con una inversión de tan sólo 20 euros. El primer premio está dotado con 400.000 euros por décimo premiado, que sin impuestos se quedan en 328.000 euros netos. Dinero con el que te puedes comprar el automóvil de tus sueños y te sobrará para hacer frente a otros gastos como el impuestos de matriculación, seguro premium, extras y mantenimiento anual, que en este tipo de modelos suele tener un coste bastante elevado.

Los coches con El Gordo de Navidad

Audi RS3

Si este lunes te toca El Gordo de Navidad, el Audi RS3 es sin duda el mejor coche que te podrías comprar. Se trata de un deportivo compacto con alma de supercoche, que son un su precio de entre 85.000 euros y 90.000 euros permite que puedas tener en tu garaje uno de los modelos más deseados del mercado totalmente equipado, pagar todos los extras y que te sobre más de la mitad del premio.

Su gran seña de identidad es el motor 2.5 TFSI de cinco cilindros, una rareza hoy en día, con 400 CV y un sonido muy característico. Además, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, cifras propias de coches con motores más potentes y precios más elevados en el mercado español. No sólo su motor llama la atención, el coche es bonito por dentro y por fuera, ofreciendo una comodidad interior elevada gracias a sus asientos envolventes que te hacen sentir como un autentico piloto al volante de los cuatro aros.

Porsche 911 Turbo S

El nuevo Porsche 911 Turbo S sigue los pasos de un gran predecesor. Era ya considerado la referencia en el mundo de los deportivos por su combinación de prestaciones superiores, confort al viajar, exclusividad y facilidad de uso diario. Ahora, este modelo ha vuelto a subir el listón en todos los apartados. Disponible en versión Coupé y Cabriolet, debuta con un rendimiento significativamente mayor, un diseño más musculoso, una aerodinámica más inteligente, un chasis optimizado y un equipamiento aún más exclusivo.

El nuevo Porsche 911 Turbo S tiene un precio final en España de 312.200 euros, en versión Coupé, y de 328.344 euros en la variante Cabriolet. Las entregas comenzarán a finales de 2025 o principios de 2026, un coche perfecto si te ha tocado El Gordo de Navidad, aunque el presupuesto estaría mas ajustado.

Defender OCTA

El Defender OCTA es la estrella de prestaciones extremas de la imparable familia Defender, con un motor V8 biturbo Mild-hybrid de 4,4 litros y 635 CV, la innovadora suspensión 6D Dynamics y un modo OCTA específico para uso todoterreno de alto rendimiento disponible desde 207.450 euros.

El cárter delantero y las placas antimarcas traseras cuentan con un acabado en pintura electrostática en tono Satin Black con argollas de remolque expuestas en color Satin Black, mientras que la tapa frontal de remolque y los extremos de los tubos de escape cuádruples de la parte trasera en tono Gloss Black crean un marcado contraste.

Ferrari Roma Spider

Este modelo es la puerta de entrada al mundo de Ferrari. Gracias al V8 biturbo de 620 CV y a los sistemas dinámicos del vehículo derivados del Ferrari Roma Spider, el coche ofrece una combinación inigualable de clase atemporal, emoción al volante, máximas prestaciones y confort. Al igual que los demás bóxer biturbo de la gama, disfruta de una respuesta casi inmediata del motor a los inputs del acelerador gracias a la adopción de un eje plano, destinado a lograr una mayor compacidad y contención de masas, y una dinámica de fluidos mejorada.

Eso sí, poner precio a un Ferrari es mucho más complicado que a cualquiera de los modelos anteriores ya que al tratarse de un vehículo de ultra lujo estos pueden variar bastante, pero este modelo se puede encontrar disponible en el mercado español desde 269.900 euros, menos de lo que se reparte en un décimo de El Gordo de Navidad.

Aston Martin Vantage

El nuevo Vantage está equipado con un motor V8 biturbo de 4 litros que lo convierte en el más rápido de la historia de esta saga. Con una potencia máxima de 665 CV y un imponente par de 800 Nm, también puede presumir del mayor salto de potencia y par respecto a cualquier predecesor de la saga, con incrementos de 155 CV y 115 Nm respectivamente, que equivalen a un aumento del 30% y el 15%.

El Vantage es un deportivo extremo, pero eso no significa que sacrifique el diseño, el confort o el equipamiento. La nueva generación del Vantage ofrece una propuesta imponente con un interior de superlujo completamente renovado, que se caracteriza por sus líneas arquitectónicas impecables y el uso de materiales de la máxima calidad.

Con El Gordo de Navidad puedes darte este capricho sin preocupaciones, ya que en el mercado español este coche está disponible desde 150.000 euros, aunque dependiendo del acabado su precio se puede elevar a los 230.000 euros.

Otros coches que comprar con El Gordo de Navidad

Estos son algunos modelos que van de presupuestos menores como el Audi RS3 a mayores como el Porsche 911 Turbo S. Lo ideal es que si te quieres comprar un coche de ultralujo reserves una parte para pagar el impuesto de matriculación y también el seguro de tu nuevo coches.

Otro de los modelos que no pueden faltar en esta lista son Lamborghini Huracán, Bentley Continental GT, Mercedes-Maybach SL, Maserati MC20, y Lotus Emira. No obstante, hay otros muchos coches en el mercado que no te puedes comprar con El Gordo de Navidad.

Bugatti es una de las marcas de hiperdeportivos más exclusivas y caras del mundo, muy por encima de lo que puedes comprar solo con el Gordo de la Lotería de Navidad, ya que el modelo más barato de la gama cuesta varios millones. Lo mismo sucede con Pagani y Rolls-Royce.