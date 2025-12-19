Lotería de Navidad 2025, en directo: dónde comprar lotería, horario del sorteo y últimas noticias del Gordo
Sigue en directo la última hora del sorteo y todas las noticias de la Lotería de Navidad 2025
El número en el que va a terminar El Gordo de Navidad este año, según la dueña de una administración: lo tiene claro
No, los españoles no usan los premios de la Lotería de Navidad para 'tapar agujeros': lo avala un estudio económico
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se acerca y puedes seguir aquí toda la última hora en directo, con los establecimientos donde comprar lotería, el horario del sorteo y dónde ver el directo online y comprobar si tu décimo es el premiado. Todas las últimas noticias del Gordo y del resto de premios, aquí.
Este año el sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, con especial protagonismo para el Gordo que entregará 4.000.000 de euros por serie y 400.000 euros por décimo.
Horario y a qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Cómo cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, comenzará a las 9:00 horas del 22 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid y tendrá una duración de cuatro horas aproximadamente.
Premios de la Lotería de Navidad
- Primer premio, el Gordo: 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro que juegues o que hayas apostado. No olvides que hay que descontar lo que se lleva Hacienda y que son 72.000 euros (el 20% a partir de los 40.000 euros) de modo que en realidad ganas 328.00 euros.
- Segundo premio: 125.000 euros al décimo o 6.250 por cada euro que hayas apostando. Tienes que descontar lo que se lleva Hacienda que son 17.000 euros, por lo que ganarás en realidad 108.000 euros.
- Tercer premio: 50.000 euros al décimo o 2.500 por cada euro que hayas apostado. En este caso Hacienda te quitará 2.000 euros por lo que ganarás 48.000 euros.
- Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo o 1.000 por cada euro apostado. La cantidad es inferior a los 40.000 euros de modo que a partir de aquí ya no te toca nada.
- Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro apostado.
- La pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo, 5 euros por uno apostado.
El reintegro: premiado con 20 euros el gordo.
- Los premios por aproximaciones: 2.000 euros al décimo para los números anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los números anterior y posterior al segundo premio; 960 euros por décimo a los números anterior y posterior al tercer premio.
- Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 297 premios de 100 euros el décimo.
- Centenas de los 4º premios: 198 premios de 100 euros el décimo.
- Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: 297 premios de 100 euros el décimo.
Dónde ver el anuncio de la Lotería de Navidad 2025
El anuncio de la Lotería de Navidad 2025, titulado Décimo enmarcado, se puede ver en las siguientes plataformas oficiales y medios de comunicación:
- YouTube: El canal oficial de Loterías y Apuestas del Estado aloja el vídeo completo y versiones cortas de la campaña.
- Web Oficial: Puedes acceder a la campaña a través de la página de Loterías y Apuestas del Estado.
- Redes Sociales: Está disponible en los perfiles oficiales de Facebook, X (Twitter) e Instagram de Loterías
El Gordo de 2024: qué número fue y dónde cayó
El Gordo de la Lotería de Navidad 2024 fue el 72.480, dotado con 400.000 euros al décimo, y se vendió íntegramente en la capital riojana, Logroño, pero también regó de millones a un club de baloncesto de Madrid, el Distrito Olímpico del barrio de San Blas-Canillejas.
¿A qué hora sale el Gordo de la Lotería?
El sorteo, que comienza oficialmente a las 09:00 horas, tiene una duración aproximada de unas cuatro horas, por lo que sobre las 13:00 deberían haber salido todos los premios.
¿Hasta qué hora se puede comprar lotería?
Debes saber que el último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad es el sábado 21 de diciembre, justo un día antes de que tenga lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. Este margen permite que incluso los más rezagados o los más despistados puedan adquirir su décimo a última hora. Sin embargo, no es raro que algunas administraciones se queden sin números populares o preferidos días antes, especialmente en localidades pequeñas o durante los fines de semana previos.
La administración en Madrid que ha dado dos de los últimos tres Gordos
Si eres de los que apura para buscar un número de la Lotería de Navidad, todavía estás a tiempo. Eso sí, si quieres aumentar tus posibilidades parece que hay administraciones en Madrid con más suerte que otras.
La escena más conocida son las colas interminables en las puertas de administraciones como Doña Manolita o El Doblón de Oro. Sin embargo, hay otra que ha ganado fama en el último lustro por la enorme cantidad de premios que da.
Se trata de La Chulapa de Moncloa, una administración que ha dado dos Gordos de Navidad en los últimos tres años. Además, también fue agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño.
Cómo comprar Lotería de Navidad online
Los décimos de la Lotería de Navidad se pueden comprar online de manera segura a través de las administraciones oficiales que dispongan de venta por internet y de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Cómo buscar un número de la Lotería de Navidad 2025
Con el buscador de números de OKDIARIO podrás encontrar el décimo de Navidad con el que podrás ganar el Gordo.
Qué día es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025
El Sorteo Extraordinario de de la Lotería de Navidad, cómo cada año, se celebra el 22 de diciembre.
Este día, millones de españoles estarán pendientes del bombo de la Lotería Nacional y de los números cantados por los niños de San Ildefonso.
Temas:
- Directo
- Gordo Navidad
- Lotería
Dónde se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará el próximo lunes, 22 de diciembre, en el Teatro Real.