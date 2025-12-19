Lotería de Navidad 2025, en directo: dónde comprar lotería, horario del sorteo y últimas noticias del Gordo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se acerca y puedes seguir aquí toda la última hora en directo, con los establecimientos donde comprar lotería, el horario del sorteo y dónde ver el directo online y comprobar si tu décimo es el premiado. Todas las últimas noticias del Gordo y del resto de premios, aquí.

Este año el sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, con especial protagonismo para el Gordo que entregará 4.000.000 de euros por serie y 400.000 euros por décimo.

Horario y a qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Cómo cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, comenzará a las 9:00 horas del 22 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid y tendrá una duración de cuatro horas aproximadamente.

Premios de la Lotería de Navidad