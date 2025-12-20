Lotería de Navidad 2025, en directo: dónde comprar lotería, horario del sorteo y última hora
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el próximo 22 de diciembre, pero desde hoy ya puede seguirse aquí toda la previa informativa con los datos clave antes de que comiencen a extraerse los números en el Teatro Real de Madrid.
En este directo previo ofrecemos información útil para los días anteriores al sorteo: dónde comprar décimos, qué premios se reparten, a qué hora comenzará el sorteo, cómo se podrá seguir en directo y qué aspectos conviene tener en cuenta antes del 22 de diciembre, tanto si ya se dispone de décimos como si se adquieren a última hora.
Este año, el sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, con especial protagonismo para el primer premio, conocido como El Gordo, dotado con 4.000.000 de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.
Cuándo se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
El sorteo tendrá lugar el domingo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, siguiendo la tradición.
El inicio está previsto para las 9:00 horas (hora peninsular) y su duración aproximada será de unas cuatro horas, aunque puede variar. Los premios serán cantados por los niños de San Ildefonso y el orden de aparición de los grandes premios no está fijado.
Qué premios reparte la Lotería de Navidad 2025
Primer premio, El Gordo
El primer premio está dotado con 400.000 euros por décimo. Hacienda aplica una retención del 20 % sobre el importe que supera los 40.000 euros, lo que supone un descuento de 72.000 euros. El importe neto que percibe el ganador es de 328.000 euros por décimo.
Segundo premio
El segundo premio reparte 125.000 euros por décimo. Tras la retención fiscal de 17.000 euros, el premio neto queda en 108.000 euros.
Tercer premio
El tercer premio concede 50.000 euros por décimo. La retención de Hacienda es de 2.000 euros, por lo que el importe final asciende a 48.000 euros.
Cuartos premios
Se conceden dos cuartos premios de 20.000 euros por décimo, exentos de tributación al no superar el mínimo establecido.
Quintos premios
El sorteo incluye ocho quintos premios de 6.000 euros por décimo, que tampoco tributan.
Premios menores, aproximaciones y reintegros
Además de los premios principales, el sorteo contempla otras categorías relevantes:
• Aproximaciones al primer premio: 2.000 euros por décimo para los números anterior y posterior.
• Aproximaciones al segundo premio: 1.250 euros por décimo.
• Aproximaciones al tercer premio: 960 euros por décimo.
• Premios a las centenas del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.
• Premios a las centenas de los cuartos premios: 198 premios de 100 euros por décimo.
• Premios por las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.
• La pedrea: 1.794 premios de 100 euros por décimo.
• Reintegro: devolución de 20 euros por décimo
Qué conviene saber antes del 22 de diciembre
• El plazo para cobrar premios es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo.
• Los premios de hasta 2.000 euros se cobran en administraciones de lotería; los importes superiores, en bancos colaboradores.
• Es recomendable comprobar y guardar los décimos en un lugar seguro y firmarlos en el reverso.
• En el caso de décimos compartidos, conviene dejar constancia por escrito para evitar conflictos.
Si te toca el Gordo de Navidad, sólo podrás cobrarlo en estos bancos
Las entidades bancarias que se encargan de abonar premios mayores a 2.500 € son BBVA y CaixaBank. Es importante señalar que no es necesario ser cliente de estos bancos para poder cobrar el premio. El proceso de cobro será mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta, y no se realizan pagos en efectivo en estos casos. Así que si tu premio es el Gordo de Navidad o algún otro importe superior a 2.000 €, deberás acudir a alguna de estas entidades.
Cómo buscar un décimo de lotería
Si todavía tienes pendiente comprar algún décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y quieres un número concreto, puedes buscar en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Basta con introducir el número que deseas y te mostrará las administraciones en las que se vende de manera física. También podrás buscarlo en aplicaciones móviles para comprarlo online.
Hasta qué día y hora se puede comprar lotería de Navidad
El último día para comprar un décimo de Lotería de Navidad es el sábado 21 de diciembre, justo un día antes de que tenga lugar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. Este margen permite que incluso los más rezagados o los más despistados puedan adquirir su décimo a última hora. En las administraciones físicas, el cierre de ventas depende de la hora a la que cierre cada establecimiento, pero lo habitual es que finalicen sus ventas a las 21:00 horas del día 21 aunque, muchos se mantienen abiertos hasta las 22:00. Si compras online, sólo podrás hacerlo hasta las 22:00.
Cuánto se lleva Hacienda del Gordo
Cada décimo premiado con el Gordo recibe 400.000 euros. Sin embargo, no todo ese dinero llega al bolsillo del afortunado. Como en los últimos años, este 2025, la cantidad exenta de tributar es de 40.000 euros. A partir de esa cifra, Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre los 360.000 euros restantes.
Los bombos ya se encuentran custodiados en el Teatro Real
Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 el 22 de diciembre llegaron el pasado viernes, 12 de diciembre, al Teatro Real de Madrid. Según Loterías y Apuestas del Estado, todos los elementos estarán a 16 metros bajo el escenario, «custodiados por unas estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día» hasta el 21 de diciembre.
Recuerda: el sorteo se celebra el 22 de diciembre en el Teatro Real
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el lunes, 22 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid. Este mágico sorteo dará comienzo a las 09:00 horas y finalizará, aproximadamente, a las 14:00.
Arranca la previa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025
Faltan dos días para que el 22 de diciembre los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los premios desde el Teatro Real de Madrid. En este directo repasamos toda la información clave antes del sorteo: horarios, premios, fiscalidad y los aspectos que conviene tener en cuenta antes de comprobar los décimos.
Hasta cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad
Tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad, los premios pueden cobrarse a partir del 23 de diciembre de 2025, el día siguiente al sorteo. Es importante tener en cuenta que, aunque muchas administraciones y bancos estarán preparados desde esa fecha, los horarios de atención pueden variar debido a las festividades navideñas. Los premios pueden cobrarse hasta el 23 de marzo de 2026, lo que equivale a un plazo de tres meses.