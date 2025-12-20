Lotería de Navidad 2025, en directo: dónde comprar lotería, horario del sorteo y última hora

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el próximo 22 de diciembre, pero desde hoy ya puede seguirse aquí toda la previa informativa con los datos clave antes de que comiencen a extraerse los números en el Teatro Real de Madrid.

En este directo previo ofrecemos información útil para los días anteriores al sorteo: dónde comprar décimos, qué premios se reparten, a qué hora comenzará el sorteo, cómo se podrá seguir en directo y qué aspectos conviene tener en cuenta antes del 22 de diciembre, tanto si ya se dispone de décimos como si se adquieren a última hora.

Este año, el sorteo repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, con especial protagonismo para el primer premio, conocido como El Gordo, dotado con 4.000.000 de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Cuándo se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo tendrá lugar el domingo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, siguiendo la tradición.

El inicio está previsto para las 9:00 horas (hora peninsular) y su duración aproximada será de unas cuatro horas, aunque puede variar. Los premios serán cantados por los niños de San Ildefonso y el orden de aparición de los grandes premios no está fijado.

Qué premios reparte la Lotería de Navidad 2025

Primer premio, El Gordo

El primer premio está dotado con 400.000 euros por décimo. Hacienda aplica una retención del 20 % sobre el importe que supera los 40.000 euros, lo que supone un descuento de 72.000 euros. El importe neto que percibe el ganador es de 328.000 euros por décimo.

Segundo premio

El segundo premio reparte 125.000 euros por décimo. Tras la retención fiscal de 17.000 euros, el premio neto queda en 108.000 euros.

Tercer premio

El tercer premio concede 50.000 euros por décimo. La retención de Hacienda es de 2.000 euros, por lo que el importe final asciende a 48.000 euros.

Cuartos premios

Se conceden dos cuartos premios de 20.000 euros por décimo, exentos de tributación al no superar el mínimo establecido.

Quintos premios

El sorteo incluye ocho quintos premios de 6.000 euros por décimo, que tampoco tributan.

Premios menores, aproximaciones y reintegros

Además de los premios principales, el sorteo contempla otras categorías relevantes:

• Aproximaciones al primer premio: 2.000 euros por décimo para los números anterior y posterior.

• Aproximaciones al segundo premio: 1.250 euros por décimo.

• Aproximaciones al tercer premio: 960 euros por décimo.

• Premios a las centenas del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.

• Premios a las centenas de los cuartos premios: 198 premios de 100 euros por décimo.

• Premios por las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.

• La pedrea: 1.794 premios de 100 euros por décimo.

• Reintegro: devolución de 20 euros por décimo

Qué conviene saber antes del 22 de diciembre

• El plazo para cobrar premios es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo.

• Los premios de hasta 2.000 euros se cobran en administraciones de lotería; los importes superiores, en bancos colaboradores.

• Es recomendable comprobar y guardar los décimos en un lugar seguro y firmarlos en el reverso.

• En el caso de décimos compartidos, conviene dejar constancia por escrito para evitar conflictos.