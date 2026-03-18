El BOE lo hace oficial: cambio inaudito en las becas MEC del Ministerio que afecta a millones de estudiantes de España

El real decreto que regula las becas del Ministerio de Educación (las famosas Becas MEC) para el curso 2026/2027 ya está publicado. Y lo cierto es que no se trata en ningún caso de una convocatoria más, dado que el texto introduce ajustes en los requisitos académicos y en los criterios económicos que pueden alterar la situación de miles de estudiantes que hasta ahora quedaban fuera de determinadas cuantías.

El presupuesto previsto asciende a 2.559 millones de euros. Es una subida leve respecto al curso anterior, apenas un 0,5 %, pero el Gobierno defiende que permitirá mantener el volumen de ayudas. Las previsiones oficiales apuntan a unos 752.000 beneficiarios en la convocatoria general y alrededor de 225.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Si se cumplen esas cifras, el sistema volverá a moverse cerca del millón de estudiantes respaldados por fondos públicos. Pero el foco no está tanto en el presupuesto como en los cambios técnicos que introduce el decreto. Algunos afectan directamente a estudiantes universitarios que hasta ahora quedaban fuera por detalles concretos.

Cambio inaudito en las becas MEC del Ministerio

Hasta ahora, la lógica era clara ya que si no alcanzabas la matrícula completa, perdías parte de la ayuda económica. Aunque cumplieras con los requisitos de renta, aunque aprobaras, aunque tu situación personal lo justificara. La norma era estricta en este sentido. Sin embargo, para las Becas MEC del curso 2026/2027 eso va a cambiar ya que a partir de ahora, los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que se matriculen entre 48 y 59 créditos podrán acceder a parte de la beca. No a toda, pero sí a dos componentes clave: 350 euros vinculados a la renta familiar y otros 350 asociados a la ayuda de residencia.

En términos prácticos, son 700 euros que antes se perdían automáticamente por no llegar al mínimo estándar. Con este cambio, el Ministerio calcula que alrededor de 20.000 estudiantes podrían verse beneficiados por este ajuste y la verdad es que no es una cifra menor, si tenemos en cuenta que en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes que compatibilizan estudios con empleo parcial o que reducen carga lectiva por motivos personales y con la normativa anterior no contemplaba bien esa realidad.

Menos exigencia de créditos para los estudiantes con discapacidad

El decreto también introduce una modificación relevante en los requisitos académicos para estudiantes con discapacidad reconocida entre el 25 % y el 64 %. Hasta ahora, el estándar general exigía 60 créditos para considerar matrícula completa. A partir del curso 2026/2027, en estos casos bastará con 45 créditos para que se aplique el mismo criterio a efectos de beca. Es un cambio técnico, pero con consecuencias prácticas. Permite adaptar la carga lectiva sin que eso implique perder el acceso a determinadas cuantías. Según las estimaciones oficiales, en torno a 2.000 estudiantes podrían acogerse a esta flexibilización.

Se duplica la ayuda por desplazamiento desde Ceuta y Melilla

Otro punto que recoge el decreto afecta a quienes estudian fuera de su lugar de residencia por razones geográficas. Los estudiantes procedentes de Ceuta y Melilla que cursen estudios en la Península recibirán una ayuda por desplazamiento mayor. La cuantía se duplica y pasa de 444 a 888 euros. La medida busca equiparar su situación a la de estudiantes de territorios insulares, donde el traslado supone un gasto añadido evidente en transporte y alojamiento. En un contexto de alquileres elevados, este tipo de ayuda cobra mayor relevancia.

Se actualizan los umbrales patrimoniales tras quince años congelados

Uno de los aspectos menos visibles pero más relevantes es la revisión de los límites patrimoniales familiares. Los umbrales aumentan de media un 10 %. Puede parecer un ajuste menor, pero es la primera actualización en quince años y lo cierto es que durante ese tiempo, el coste de la vida ha cambiado de forma significativa así que con esta modificación se pretende evitar que familias queden fuera del sistema por incrementos patrimoniales que no implican necesariamente mayor capacidad económica real. Es decir, se intenta adaptar el criterio a la situación actual.

Las nuevas becas Medrano

Además de los ajustes en el modelo tradicional, el decreto sobre las próximas becas MEC recoge la creación de una nueva línea de ayudas centrada en la movilidad universitaria interna. Las denominadas becas Medrano permitirán cursar parte de los estudios en universidades situadas en otras ciudades distintas a la residencia habitual. La cuantía podrá alcanzar al menos 900 euros mensuales para cubrir alojamiento y manutención durante el periodo de estancia. Es un modelo que recuerda a programas de movilidad internacional, pero aplicado dentro del propio territorio nacional.

Recordemos que si las previsiones oficiales se cumplen, el próximo curso el sistema de becas volverá a moverse cerca del millón de beneficiarios. La cifra es sensiblemente superior a la de hace una década. El decreto no cambia la estructura básica del modelo, pero sí introduce ajustes que afectan a colectivos muy concretos: matrículas parciales, estudiantes con discapacidad, alumnos desplazados y familias que rozaban los límites económicos.