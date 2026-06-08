Giro en la Seguridad Social confirmado por el BOE: el cambio que te afecta si estás de baja laboral

El Gobierno ha confirmado un cambio que afecta a más de un millón de personas que están disfrutando de una incapacidad temporal o, como popularmente se le conoce, de baja laboral. En el Boletín Oficial del Estado ya figura un nuevo cambio de ley que afecta a la forma de enviar las notificaciones por parte de la Administración. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que llega por parte de la Seguridad Social para las personas que están de baja temporal.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con el absentismo laboral. A fecha del pasado mes de mayo, los números dicen que cada día faltan al trabajo 1,5 millones de personas en nuestro país y 1,16 son personas que están en situación de incapacidad temporal. Estas son las famosas bajas laborales que un médico acredita que el trabajador no reúne las condiciones para poder trabajar tras sufrir un accidente o enfermedad. El tiempo máximo en el que una persona puede estar de baja es de 365 días e incluso se puede extender 180 días más si se prevé una recuperación, como puede ser tras una operación.

Por ello, el Gobierno ha introducido recientemente una serie de modificaciones para aumentar el control sobre estas personas y evitar que estas bajas acaben suponiendo un desfalco para la Tesorería General de la Seguridad Social. Uno de los últimos cambios de la Seguridad Social con las personas que están con una baja laboral tiene que ver con la forma de comunicarse con estos ciudadanos. A partir de ahora, estos tendrán que estar más atentos a las notificaciones que les lleguen a través de los dispositivos electrónicos.

La Seguridad Social y la baja laboral

Así que la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, publicada hace unos días en el Boletín Oficial del Estado, obligará a las personas que estén en situación de incapacidad temporal a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social. A partir del próximo 1 de septiembre, estas personas comenzarán a «recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos».

Todo ello porque se considera que estas personas, que están incorporadas al mundo laboral, están generalizadas con la tenencia y uso de dispositivos electrónicos y tienen los conocimientos suficientes como para establecer comunicaciones a través de estos canales. Así que a partir de este mes de septiembre de 2026 la Seguridad Social ampliará los colectivos que pasarán a estar obligados a recibir comunicaciones electrónicas por parte de la Administración.

Así que a partir de esta fecha la Seguridad Social enviará un SMS o un correo electrónico a las «personas físicas que sean solicitantes o perceptoras de prestaciones por incapacidad temporal». Este documento no tendrá carácter oficial y será sólo un aviso para acudir a la sede electrónica de la Seguridad Social. Este cambio de norma tiene como objetivo evitar retrasos del correo postal y hacer que las comunicaciones lleguen mucho más rápido a las personas que están en situación de incapacidad temporal. Desde la Administración también esperan que se reduzca el número de incidencias en este sentido.

Así que, a partir del 1 de septiembre de 2026, la Seguridad Social comenzará a notificar vía SMS o a través del correo electrónico a las personas que están de baja laboral en nuestro país.