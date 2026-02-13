Aviso del INSS a los trabajadores que cojan la baja laboral dos veces o más: va a ocurrir esto y da miedo

Las bajas laborales están ahora en el punto de mira . El gasto en incapacidad temporal en España ya alcanza los 16.500 millones de euros anuales y la tendencia sigue al alza. Por ello, y ante este escenario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha puesto el foco en un fenómeno concreto: las bajas reiteradas dentro del mismo año, es decir cuando un trabajador coge una baja laboral dos o más veces en un sólo año.

En su último informe, el organismo no habla de forma genérica. Identifica un patrón claro y propone cambios específicos en la forma en la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social debería actuar cuando un trabajador inicia una segunda baja laboral o más en un mismo ejercicio. No se trata entonces recortar derechos, pero sí de reforzar los controles para que esa baja laboral no se convierta en algo recurrente a lo que el trabajador se pueda acoger sin más.

Aviso del INSS a los trabajadores que cojan la baja laboral dos veces o más

En el resumen ejecutivo del estudio que ha llevado a cabo la AIReF, se introduce el concepto de reiteración como uno de los factores que más presiona el gasto público. De este modo, la proporción de beneficiarios que inician más de una baja al año ha crecido de manera significativa. En 2017 representaban el 23 %. En 2024 ya alcanzan el 31,8 %. Es decir, casi uno de cada tres trabajadores que causa baja lo hace más de una vez en el mismo año. Ese incremento es el que ha llevado al organismo a recomendar un cambio en la gestión.

Qué propone exactamente la AIReF al INSS

En la página 132 del informe, la recomendación es clara y tiene que ver con diseñar protocolos de control más intensivos para aquellos trabajadores que inicien un segundo proceso de incapacidad temporal o sucesivos dentro de un mismo año natural. Así, la propuesta va más allá de una simple revisión administrativa. En la página 134 se plantea la creación de un sistema de alertas tempranas.

Esto significa que la inspección médica no esperaría a que la baja se prolongue durante semanas o meses para intervenir. Si se trata de una segunda baja en el mismo año, la actuación podría ser prioritaria desde el primer día, teniendo en cuenta el historial previo del trabajador. El cambio es relevante ya que se pasaría de un modelo centrado en la duración de la baja a otro enfocado en la frecuencia.

La probabilidad se dispara si ya hubo una baja previa

El informe incorpora además un análisis econométrico que refuerza la preocupación del supervisor fiscal. Haber tenido una baja el año anterior incrementa en un 250 % la probabilidad de iniciar una nueva. Ese dato es el que sustenta la propuesta de incorporar algoritmos y herramientas de inteligencia artificial que detecten patrones de repetición de forma automática. La idea es que el sistema pueda identificar perfiles con mayor riesgo de reiteración y activar controles antes de que el proceso se convierta en una baja prolongada.

El papel de los convenios colectivos

El estudio también apunta a otro factor que influye en la frecuencia de las bajas: los complementos salariales recogidos en los convenios colectivos. Según recoge el informe en su página 84, los trabajadores que mantienen el 100 % de su salario durante la incapacidad temporal presentan una probabilidad un 18 % superior de iniciar una segunda baja en el mismo año frente a quienes ven reducidos sus ingresos. La AIReF no propone eliminar esos complementos, pero sí señala que el diseño de incentivos puede influir en el comportamiento.

¿Cambian ya las reglas?

La AIReF no tiene capacidad normativa directa. Sus informes contienen recomendaciones dirigidas al Gobierno y a los organismos competentes, en este caso el INSS. Por ahora no se ha aprobado ninguna reforma concreta que modifique automáticamente el funcionamiento de las bajas laborales por el mero hecho de tener dos en un año. Pero lo que sí existe es una presión creciente para reforzar los mecanismos de control y modernizar la gestión mediante herramientas tecnológicas.

Un modelo más proactivo

El objetivo declarado del organismo es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas sin comprometer la protección de la salud de los trabajadores, de modo que la propuesta pasa por anticiparse. Detectar patrones, activar alertas y revisar antes. No esperar a que el proceso sea largo, sino actuar cuando la frecuencia empiece a ser significativa.

Para quienes hayan tenido dos o más bajas en un mismo año, el mensaje es claro: si estas recomendaciones se trasladan a la práctica, podrían enfrentarse a controles médicos más rápidos y exhaustivos desde el inicio del segundo proceso. No es una sanción automática, pero sí un cambio en la intensidad de la supervisión. Y en un sistema donde casi uno de cada tres trabajadores con baja repite en el mismo año, la vigilancia sobre la reiteración parece haber llegado para quedarse.