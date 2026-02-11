Los médicos estallan por el aumento de bajas laborales en España: «Es una barbaridad»

La tensión en torno al incremento de las bajas laborales vuelve a colocar a los médicos de Atención Primaria en el centro del debate. El nuevo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado una «deficiencia estructural»” en la gestión de la incapacidad temporal, y el ruido político y social que ha seguido al documento ha derivado, una vez más, en reproches directos hacia los profesionales de los centros de salud. Esa insinuación de que los facultativos están detrás del aumento de las bajas ha terminado por encender a un colectivo ya desbordado.

En las consultas, la realidad es mucho más compleja que las cifras. Los médicos aseguran que no se trata de dar o no dar una baja, sino de valorar si el paciente tiene capacidad real para trabajar. Y ese equilibrio, afirman, no siempre es compatible con un sistema saturado, con recursos limitados y con demoras que condicionan cualquier proceso asistencial. Lo que se percibe desde los consultorios es que el problema no es el médico, sino una cadena de fallos que dificulta cerrar una incapacidad en los plazos previstos. Ese malestar lo ha verbalizado recientemente el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, quien ha defendido públicamente a los profesionales tras conocer el informe. A su juicio, convertir a los médicos en los responsables del repunte de bajas es injusto y desconoce cómo funciona el sistema día a día.

Los médicos estallan por el aumento de bajas laborales en España

El documento publicado por AIReF constata que las bajas por problemas de salud mental se han disparado en la última década, hasta el punto de que hoy ya suponen una proporción muy similar a las causadas por enfermedades infecciosas. No sólo son más frecuentes, sino que además se extienden de media hasta casi los 100 días, un tiempo que explica buena parte del aumento acumulado de incapacidades temporales en España.

De ese análisis emerge también un perfil muy concreto: mujer, menor de 40 años, con hijos a cargo y empleada en una gran empresa. Es el retrato de quien tiene mayores probabilidades de terminar generando una baja, según el informe. Un patrón que evidencia cómo la carga mental, el estrés y las dificultades de conciliación condicionan de forma directa la salud laboral.

Los médicos rechazan ser señalados

José Polo ha querido dejar claro que los médicos no son quienes están detrás del incremento. «A los médicos se nos culpa de muchas cosas, de casi todo, y si es al médico de familia, más. La realidad es que el sistema no funciona bien, ese es el problema», ha afirmado durante la presentación del Premio Solidaridad a Flor de Piel.

Debemos saber que una baja se emite cuando el paciente no tiene capacidad para trabajar, y esa incapacidad no se puede ajustar a un calendario rígido. En el caso de los trastornos de salud mental, el presidente de SEMERGEN ha sido rotundo: «No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión. La depresión no tiene una cura de 15 o 20 días. Echar la culpa al médico o al paciente es una barbaridad».

Polo también ha señalado que uno de los grandes cuellos de botella está en la incapacidad del sistema para resolver los problemas de salud en el tiempo previsto. No es extraño encontrar pacientes con patologías como artrosis de cadera afrontando listas de espera de hasta dos años, lo que inevitablemente prolonga una incapacidad temporal.

Falta de continuidad asistencial

El vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Micó, ha añadido otro elemento clave: la falta de continuidad en la Atención Primaria. La llamada longitudinalidad, que un paciente pueda ser atendido por su mismo médico a lo largo del proceso, ya no está garantizada en muchos centros de salud. Por este motivo, cuando cada visita recae en un profesional distinto, explican, es más probable que una baja se prolongue, porque se pierde el hilo clínico y se ralentiza la toma de decisiones.»Cuando no hay continuidad asistencial y cada vez atiende un médico distinto, una incapacidad temporal puede prolongarse», ha zanjado.

La presión en salud mental, una pieza más de un sistema en tensión

La intervención de SEMERGEN coincide con otras advertencias recientes del sector. Psiquiatras y asociaciones profesionales llevan meses alertando de que el sistema de salud mental atraviesa una situación crítica, con demoras en las citas, falta de especialistas y un aumento significativo de la demanda. Ese contexto explica por qué las bajas por ansiedad, depresión y otros trastornos se han convertido en uno de los grandes desafíos de la sanidad pública.

A eso se suma otro fenómeno cada vez más visible: uno de cada tres trabajadores consume analgésicos para poder seguir el ritmo de su empleo, un indicador del desgaste laboral que contribuye a un escenario en el que las incapacidades temporales son más frecuentes y más largas.

Para el colectivo, la conclusión es clara: las incapacidades temporales son una herramienta sanitaria necesaria y regulada, y el debate real debe centrarse en si el sistema público tiene capacidad para atender y resolver los problemas de salud en los tiempos previstos, y no en cargar la responsabilidad sobre los médicos o los pacientes.