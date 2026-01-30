La Seguridad Social lo ha confirmado: «A los 18 meses de baja médica»

Cerca de 1,6 millones de trabajadores españoles se encuentran actualmente de baja médica en nuestro país. España está tocando máximos históricos en lo que respecta al absentismo por incapacidad temporal, mientras la Seguridad Social sigue gastando dinero a expuertas en sufragar estas prestaciones. La Seguridad Social recientemente se ha pronunciado sobre lo que ocurre a las personas que pasen de los 18 meses establecidos para la baja médica.

En 2025, la Seguridad Social gastó 17.000 millones de euros en la incapacidad temporal a la que se acogen ya más de un millón de trabajadores por motivos de salud. Las gripes o enfermedades de la temporada siguen representando el mayor grueso de las bajas médicas que hay en nuestro país, mientras que la salud mental sigue ganando fuerza entre los partes médicos que firman muchos profesionales de la salud. Los números están claros: en enero de 2026, 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo por motivo médico o absentismo.

Hay que tener en cuenta que en España un trabajador puede estar un máximo de 28 meses (545 días) de baja médica y, a partir de esta fecha, la Seguridad Social estudia concienzudamente los casos para tomar un veredicto. De primeras, para acogerse a una baja médica en España, la Seguridad Social establece estos requisitos:

Estar de alta o en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social .

. Tener un parte de baja médica autorizado por un médico y que acredite la situación de incapacidad temporal.

Haber cotizado al menos 180 días en los últimos 5 años.

Un experto informa sobre la baja médica de la Seguridad Social

@laboral_tips, un abogado que suele publicar vídeos en la red social TikTok, ha publicado un vídeo en el que ha informado a los trabajadores sobre los días que se pueden disfrutar de baja médica y qué ocurre cuando pasan los 18 meses, que es el límite para que todo trabajador pueda faltar al trabajo siendo remunerado.

«La baja médica tiene una duración ordinaria de 12 meses. Durante estos 12 meses cotizas normalmente y tienes los mismos derechos que trabajando: generas vacaciones, puedes estar cobrando el 100%. Llegados a estos 12 meses, te puede prorrogar extraordinariamente la baja hasta los 18 meses. «Durante estos 18 meses también cotizas, no estás gastando paro en ningún momento y también estás generando vacaciones», informa este experto en la materia, que también deja claro que, si finaliza la baja médica a los 18 meses, tendrá que volver al trabajo.

El gran motivo de conflicto está en qué ocurre después de los 18 meses (545 días). «Si tu situación de incapacidad temporal supera los 545 días de duración, revisaremos tu caso», informa la Seguridad Social sobre la baja médica. En primer lugar, hay que dejar claro que la baja médica se puede ampliar hasta los 24 meses (730 días), por lo que se denomina demora de calificación, que se le concede a las personas que van a sufrir una operación y se espera una recuperación pronta.

En caso de que no haya operación de por medio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramitará la solicitud y, mientras toma la decisión, la empresa suspenderá las cotizaciones del trabajador, pero guardará su puesto a la espera del veredicto procedente de la Administración. El INSS podrá tomar la siguiente decisión: