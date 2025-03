En España, cada vez más trabajadores que atraviesan una situación de baja médica están recibiendo un mensaje en su móvil que puede causar desconcierto si no se sabe exactamente qué significa. Se trata de un SMS enviado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un aviso que no implica una sanción ni una advertencia, sino una información clave para quienes se encuentran en un momento delicado de su salud y su futuro profesional. Concretamente, este mensaje está relacionado con la Incapacidad Temporal y la posibilidad de pasar a una Incapacidad Permanente.

Este tipo de notificación no es nuevo, pero en los últimos meses se ha intensificado su uso para mejorar la comunicación con las personas que han agotado el periodo habitual de baja por enfermedad. El objetivo del INSS con este mensaje es asegurarse de que quienes lo reciben puedan seguir cobrando su prestación económica mientras se analiza si su situación médica justifica una incapacidad permanente. Para muchas personas, este aviso puede marcar la diferencia entre seguir recibiendo una ayuda o quedarse sin ingresos durante semanas. El mensaje llega habitualmente cuando se han superado los 365 días de baja médica. En este punto, el INSS tiene la obligación de tomar una decisión: dar el alta, prorrogar la baja seis meses más si hay opciones de recuperación o, en algunos casos, iniciar el proceso para valorar una Incapacidad Permanente. Mientras tanto, se abre la posibilidad de seguir cobrando la prestación por Incapacidad Temporal, pero esta vez mediante un sistema de pago directo que requiere un trámite específico. Aquí es donde entra en juego ese famoso SMS.

¿Qué dice exactamente el SMS del INSS cuando se está de baja médica?

El contenido del mensaje puede variar en función de la situación laboral del trabajador, pero todos comparten un mismo propósito: explicar cómo solicitar el pago directo de la Incapacidad Temporal (IT) mientras se estudia si corresponde una pensión por Incapacidad Permanente (IP). Esta comunicación pretende que la persona afectada no se quede sin ingresos durante el tiempo que tarda en resolverse su situación.

Si el trabajador tiene una única relación laboral cubierta por el INSS, el SMS suele decir algo como: «Hola. El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando tu derecho a la Incapacidad Permanente. Hasta que se resuelva, si tienes derecho, puedes seguir cobrando la Incapacidad Temporal, solicítala aquí.» Esta frase contiene un enlace directo para iniciar el trámite.

En cambio, si la persona tiene varios trabajos y algunos están gestionados por mutuas y otros por el INSS, el mensaje se adapta para aclarar quién se hace cargo de cada parte. Por ejemplo: «Hola. El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando tu derecho a la Incapacidad Permanente. Tienes trabajos que están cubiertos por el INSS y otros por mutuas. Para cobrar la Incapacidad Temporal cubierta por el INSS, solicítala aquí.»

Por último, si todos los empleos del trabajador están cubiertos por una mutua, el INSS no envía ningún SMS, ya que en ese caso la gestión del cobro corresponde íntegramente a dicha entidad colaboradora, no a la Seguridad Social.

¿Por qué es tan importante este aviso?

Muchas personas desconocen que, una vez se superan los 365 días de baja médica, el sistema ya no gestiona automáticamente los pagos como en los primeros meses. En ese punto, si el INSS propone una Incapacidad Permanente, los ingresos podrían paralizarse temporalmente si no se realiza la solicitud del pago directo de manera proactiva. Por eso es fundamental atender a este SMS y seguir el enlace que contiene.

Este trámite no SÓLO garantiza la continuidad del cobro de la prestación, sino que también evita situaciones de estrés añadido en un momento ya complicado para la persona, que probablemente sigue arrastrando problemas de salud importantes. El INSS quiere así facilitar el acceso a este derecho de forma rápida y sencilla, sin necesidad de desplazamientos ni papeleos complicados.

Además, esta gestión digital se puede hacer desde casa, utilizando el portal web de la Seguridad Social, que ha sido recientemente renovado para mejorar su accesibilidad y claridad.

La duración máxima de la baja médica y sus prórrogas

Según el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, la duración máxima de una Incapacidad Temporal es de 365 días. No obstante, existe la posibilidad de una prórroga de hasta 180 días más, es decir, seis meses adicionales, si los médicos consideran que hay posibilidades de mejora y recuperación total durante ese tiempo.

Si, transcurridos esos seis meses adicionales, no hay avances suficientes, ya no es posible extender la baja. En ese punto, el INSS tiene que tomar una decisión definitiva: conceder el alta médica o iniciar los trámites para valorar una Incapacidad Permanente en alguno de sus grados (parcial, total, absoluta o gran invalidez).

Durante esa transición, el trabajador no puede quedarse sin apoyo económico, y ahí es donde cobra relevancia el mensaje del INSS que hemos explicado anteriormente. Es una herramienta que actúa como recordatorio para realizar un trámite clave que da continuidad a las ayudas económicas hasta que se resuelve su situación de forma definitiva.

Qué hacer si recibes el SMS del INSS

Si te encuentras en esa fase en la que ya has agotado el año de baja médica, y recibes un mensaje del INSS, no lo ignores. Es importante que lo leas con atención y que accedas al enlace que incluye para solicitar el pago directo de tu prestación por IT, si corresponde. No es un proceso complicado, pero sí esencial.

Revisa tu situación laboral: si estás cubierto por el INSS, puedes gestionarlo directamente desde su web. Si estás cubierto por una mutua, contacta con ellos para resolver tus dudas. Y si tienes empleos mixtos, asegúrate de tramitar solo la parte correspondiente al INSS.