Cuándo juega Alcaraz contra Opelka el partido del US Open: horario y dónde ver en directo por TV gratis

Arranca el US Open 2025 y Carlos Alcaraz debuta en este cuarto y último Grand Slam del año. El murciano tendrá que medirse en primera ronda al norteamericano Reilly Opelka en lo que promete ser un partido apasionante. El de El Palmar espera salir victorioso y así avanzar de ronda en este torneo que espera ganar, ya que la primera y única vez que lo hizo fue en 2022. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo de Carlitos.

Horario de Alcaraz contra Opelka en el US Open

Carlos Alcaraz arranca su participación en este apasionante US Open 2025 donde tendrá que debutar en primera ronda frente al estadounidense Reilly Opelka, por lo que el de Michigan jugará en casa. Eso no debería frenar al murciano, que llega tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati 2025 hace unos días a Jannik Sinner en la final, aunque es cierto que el italiano abandonó. Ahora las dudas están sobre si el de San Cándido estará en situación de pelear por este torneo en el que es el vigente campeón, pero hay que recordar que sólo se cruzaría en Flushing Meadows con el de El Palmar en la gran final.

Carlos Alcaraz espera volver a saborear los que significa ganar este cuarto y último Grand Slam del año, ya que hay que recordar que consiguió conquistarlo el pasado 2022 cuando venció en la gran final a Casper Ruud. Hay que destacar que Rafa Nadal es el español que más veces se ha coronado en Flushing Meadows, mientras que Manolo Santana y Manuel Orantes lograron conquistar en una ocasión el US Open.

La ATP ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Opelka que corresponde a la primera ronda del US Open 2025 para este domingo 24 de agosto, pero posiblemente sea en la madrugada hacia el lunes 25. La organización todavía no ha fijado el orden de juego para estos días, por lo que se desconoce el horario en el que el murciano se estrenará en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en el US Open 2025

El año 2025 está siendo apasionante para Carlos Alcaraz. Es cierto que el de El Palmar no comenzó de la mejor manera y fue eliminado en cuartos del Open de Australia a manos de Djokovic, pero también perdió en semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami y cayó en la final del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Pero el murciano ha tenido bastantes éxitos, ya que se coronó en Róterdam, mordió metal Quuen’s, se llevó los Maters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, además de revalidar Roland Garros.

Este frenético Carlos Alcaraz – Opelka de primera ronda del US Open 2025 se disputará este domingo 24 de agosto. Por sorprendente que parezca, el murciano no se ha enfrentado al veterano estadounidense en el circuito de la ATP. Es por ello que el de El Palmar tratará de conseguir la victoria ante el número 66 del ranking para avanzar a la segunda ronda de este histórico torneo que se celebra en Estados Unidos.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo por TV gratis en vivo y en qué canal

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en Flushing Meadows, Nueva York, será Movistar+. El Carlos Alcaraz – Opelka de primera ronda del US Open 2025 se puede ver en directo por televisión a través de diferentes canales, como son Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero haría falta pagar una suscripción a uno de los paquetes que ofrece este operador.

Por otro lado, todos aquellos aficionados a este apasionante deporte y los seguidores incondicionales del tenista murciano podrán ver este partido de primera ronda del US Open 2025 Carlos Alcaraz – Opelka en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a su página web con un ordenador de forma sencilla. Hay que recordar que para este torneo no estará disponible la plataforma de pago Tennis TV, ya que tienen los derechos de los diferentes campeonatos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en este torneo en el que, obviamente, prestaremos especial atención a lo que haga el murciano. Narraremos en directo y en vivo online los partidos más destacados del de El Palmar en el US Open 2025 y una vez termine este Carlos Alcaraz – Opelka publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que lleguen desde Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Sinner del US Open 2025

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión, ni en streaming ni en vivo online este apasionante Carlos Alcaraz – Opelka de primera ronda del US Open 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, Onda Cero o la Ser podrían conectar con Flushing Meadows para contar todo lo que esté haciendo el murciano en la Arthur Ashe.