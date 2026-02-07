Cómo se celebra el Carnaval en Madrid: actos más importantes y actividades clave

El Carnaval en Madrid no tiene siglos de tradición tal y como ocurre en otras ciudades españolas, pero sí conserva un carácter único ya que sabe como mezclar lo castizo con lo contemporáneo, la sátira con el espectáculo y los bailes populares con talleres pensados para toda la familia. Cada año, la capital organiza una programación que no sólo llena de música y color Matadero Madrid, sino que recupera costumbres que Goya retrató en sus cartones, como el Manteo del Pelele o la despedida simbólica del Entierro de la Sardina.

En 2026, la fiesta se celebra del 14 al 18 de febrero, con un fin de semana muy concentrado en actividades al aire libre, talleres creativos, pasacalles, actuaciones familiares y un desfile que ya forma parte del imaginario del carnaval madrileño, así que te contamos ahora cómo se celebra el Carnaval en Madrid con los actos más importantes y actividades clave y con Madrid Río y Matadero que vuelven a convertirse en el epicentro de todo lo que ocurre.

El pregón, el gran desfile y el entierro son, como siempre, los tres momentos que más público congregan y los que estructuran un carnaval que ha ido encontrando su personalidad propia del que te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

Sábado 14 de febrero

El sábado es, de largo, el día más intenso del Carnaval madrileño. Desde primera hora de la mañana, Matadero Madrid abre distintos espacios con talleres diseñados para que niños y adultos se metan de lleno en el espíritu del disfraz.

Ahí empiezan propuestas como Disfrázate Bauhaus, un taller para crear piezas inspiradas en la estética geométrica del ballet triádico, o actividades como La máscara que habita en mí o Máscara mecánica Flip-Flip, que juegan con emociones, movimiento y diseño. También se programan talleres más lúdicos, como Mini héroes del carnaval, perfectos para quienes quieren inventar su propio personaje.

Mientras tanto, la Plaza Matadero se convierte en un escenario abierto: música en directo con Chico-Trópico, espectáculos de pompas, magia itinerante, títeres y recorridos interactivos que cuentan la historia de las máscaras a través de juegos y pistas. Los gigantes y cabezudos también aparecen por la plaza en varios pases.

El pregón: el pistoletazo de salida

A las 13:00 horas, Matadero acoge el pregón oficial, momento esencial que marca el arranque simbólico del Carnaval. En ediciones anteriores lo ha ofrecido un rostro conocido, como Alberto Chicote en 2025 y en 2026 vuelve a ocupar un lugar destacado en la programación, acompañado del bullicio del público que ya llena todo el recinto.

El gran desfile del Carnaval de Madrid

Justo después, a esa misma hora, arranca el gran desfile, que parte desde el Puente de Toledo y recorre Madrid Río hasta llegar a Matadero. Es uno de los actos más vistosos: compañías de teatro de calle, comparsas, grupos de circo, estructuras móviles, títeres gigantes y música en directo. El público acompaña el recorrido hasta la llegada a Plaza Matadero.

La gran fiesta del Carnaval

La tarde continúa con la Gran Fiesta del Carnaval entre las 16:00 y las 19:00 horas. Hay clases colectivas de baile, orquesta en directo, un dance show a modo de espectáculo central, un concurso de disfraces y un cierre con DJ. Es uno de los momentos más participativos de todo el fin de semana.

Domingo 15 de febrero

El domingo se reserva para recuperar dos tradiciones muy madrileñas.

El Manteo del Pelele

Se celebra en Plaza Matadero a partir de las 11:00 horas e incluye música en directo y participación del público. Es un guiño directo a la estampa que pintó Goya y una de las actividades más castizas del programa.

Encuentro de comparsas y chirigotas

Y una hora más tarde, a las 12:00 horas, el tono satírico es el protagonista del mediodía con coplas, cuplés y pasodobles que acercan el espíritu gaditano a Madrid Río. Es un acto muy seguido y cada año reúne a agrupaciones locales y visitantes.

Miércoles 18 de febrero

El Carnaval de Madrid se despide, como marca la tradición, con el Entierro de la Sardina, una de las procesiones burlescas más antiguas y reconocibles de la ciudad.

Cortejo matinal (11:00–15:00 horas). La Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina recorre el Madrid de los Austrias hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí se lee el pregón y hay una breve actuación musical.

La Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina recorre el Madrid de los Austrias hasta llegar a la Plaza Mayor. Allí se lee el pregón y hay una breve actuación musical. Procesión principal (18:00 horas). Ya por la tarde, la comitiva inicia su recorrido desde San Antonio de la Florida, acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. La marcha avanza por el Puente de la Reina Victoria, el Paseo del Comandante Fortea y varias calles del entorno hasta llegar al túnel de la M-30.

Ya por la tarde, la comitiva inicia su recorrido desde San Antonio de la Florida, acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. La marcha avanza por el Puente de la Reina Victoria, el Paseo del Comandante Fortea y varias calles del entorno hasta llegar al túnel de la M-30. Hoguera final (21:00 horas). El cierre tiene lugar en la Fuente del Pajarito, en la Casa de Campo, donde se quema simbólicamente la sardina. Con ese acto se da por finalizado el carnaval y comienza la Cuaresma.